В Улан-Удэ таксист воспользовался тем, что пассажир был пьян и обчистил его

Оперативники задержали водителя, который ранее был неоднократно судим



Сотрудники уголовного розыска ОП №2 УМВД России по г. Улан-Удэ установили и задержали злоумышленника, похитившего телефон и деньги с банковской карты 37-летнего горожанина. Преступником оказался подрабатывающий таксистом мужчина 45 лет, который подвозил подвыпившего пассажира домой от гостей.



Водитель такси заметил нетрезвое состояние мужчины и подобрал выпавшие из карманов одежды пассажира мобильное устройство и карту, оснащенную бесконтактной системой расчета. В последующем он оплатил ею покупку бензина на АЗС, детских игрушек и ремонт на шиномонтажке. Стоимость приобретений за чужой счет составила, предварительно, около трех тысяч рублей. Похищенный гаджет злоумышленник продал. Общий ущерб, причиненный владельцу, оценивается на сумму порядка 13 тысяч рублей.



Отметим, что в октябре 2020 года мужчина освободился из мест лишения свободы. Ранее водитель такси был неоднократно судим, в частности, за квартирные кражи и грабежи. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 158 и ч. 3 п. «г» ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Ведется следствие.





