Житель Улан-Удэ получил два года за смертельное ДТП на пешеходном переходе

Также он должен выплатить 1,5 млн рублей супругу погибшей женшины





Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2019 года водитель сбил женщину на пешеходном переходе вблизи села Нижние Тальцы. В результате наезда потерпевшая получила травмы и через непродолжительное время скончалась в больнице.Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен водительских прав сроком на 2 года. Супругу погибшей присуждена компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»