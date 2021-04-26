В Бурятии убийца трех человек пока разгуливает на свободе

На его поиски брошены все оперативники Кабанского района
В Бурятии пока не удалось раскрыть убийство трех человек в поселке Каменск, случившееся 21 апреля. По информации «Номер один», сейчас следствие отрабатывает все возможные версии происшествия, на поиск преступника (или преступников) брошены все силы полиции Кабанского района. Однако пока подозреваемых в деле нет.
Напомним, днем 21 апреля в поселке Каменск Кабанского района произошел пожар на третьем этаже четырехэтажного здания коридорного типа. На момент прибытия огнеборцев в здании было сильное задымление.
Пожарные эвакуировали по лестничному маршу пять человек, другие жильцы эвакуировались самостоятельно.
Проникнув в квартиру, где был пожар, огнеборцы обнаружили тела трех человек. Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара повреждены диван и палас, закопчены стены. Общая площадь возгорания составила 10 кв.м.
Фото: pixabay.com
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