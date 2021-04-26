В Бурятии убийца трех человек пока разгуливает на свободе

На его поиски брошены все оперативники Кабанского района





В Бурятии пока не удалось раскрыть убийство трех человек в поселке Каменск, случившееся 21 апреля. По информации «Номер один», сейчас следствие отрабатывает все возможные версии происшествия, на поиск преступника (или преступников) брошены все силы полиции Кабанского района. Однако пока подозреваемых в деле нет.