Трутнев не смог раскрыть секрет, почему Бурятия пролетела мимо «Чистого воздуха»

Теперь чиновникам надо будет постараться, чтобы республику включили в программу





16 декабря в Бурятию с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. С утра он посетил Музыкально-гуманитарный лицей имени Аюшеева, построенный на средства дальневосточной «Единой субсидии», предоставляемой по линии Минвостокразвития России, ознакомился с перспективными разработками Приборостроительного объединения, а также осмотрел центр Улан-Удэ, где планируется реновация.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в течение двух дней Юрий Трутнев проведет совещания по реализации комплексного развития центра столицы республики, вопросам развития туристической отрасли, включению Улан-Удэ в перечень городов-участников федерального проекта «Чистый воздух», электроснабжению отдаленных и изолированных территорий.«Мы сегодня начали работу, познакомившись объектами, построенными за счёт программы развития Дальнего Востока. Хорошие объекты, лицей производит приятное впечатление, жалко, что детей нет, они на карантине. Что касается дальнейших планов, то эта поездка будет посвящена в значительной степени вопросам строительства и модернизации. Владимир Путин на Дальневосточном экономическом форуме принял решение по реновации дальневосточных городов, Улан-Удэ должен оказаться в этой программе. Отдельно посмотрим вопросы туризма, вопросы строительство «Дальневосточного квартала», ну и, конечно, когда приезжаешь в Улан-Удэ, сразу хочется сказать, когда же тут решат вопросы с экологией. Для меня остается секретом, почему Бурятия не вошла в программу «Чистый воздух». Мы сегодня об этом поговорим, будем делать все возможное, чтобы эту ситуацию исправить», – рассказал о программе работы в Бурятии Юрий Трутнев.О готовности республики реализовывать федеральные программы и проекты, действующие в ДФО, рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.«Безусловно, мы готовы: у нас есть проекты, есть идея. Часть проектов обеспечены проектно-сметной документацией. Но мы должны доказать и нашу готовность и эффективность этих проектов и то, что на фоне других заявок мы имеем перспективы. Сегодня все это будем обсуждать. Все зависит от качества наших заявок, предварительных проработок и того обоснования, которое мы готовим», - отметил глава Бурятии.Первым объектом в программе рабочей поездки стал новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея. Открытие обновленного образовательного центра состоялось в августе этого года. На его реконструкцию выделили более 214 млн рублей из федерального бюджета. Благодаря этому число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в два раза – до 700. В новом корпусе для учеников предусмотрены художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии с современным оборудованием.Фото: пресс-служба правительства Бурятии