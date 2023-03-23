Политика и власть 23.03.2023 в 11:30

53-летний ефрейтор из Бурятии умер от инфаркта в Украине

Ранее он принимал участие в двух войнах в Чечне
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Текст: Алена Завывалова
53-летний ефрейтор из Бурятии умер от инфаркта в Украине

В нашей республике сообщают о кончине ефрейтора Муравьева Александра Геннадьевича из Селенгинска. Как отмечают в Кабанской районной газете «Байкальские огни», военные гибнут не только от пуль и снарядов. У кого-то не выдерживает сердце. 

Александр родился 26 октября 1969 года. Был старшим ребенком в семье. В 1985 году окончил Селенгинскую школу № 2, потом поступил в Селенгинское профессиональное техническое училище № 22. После окончания получил специальность «автослесарь». В 1988-1990 годах служил в армии в Чите. Затем Александр дважды участвовал в конфликтах в Чеченской республике – это было в 2000 и 2003 годах. Поэтому Муравьев носил звание ветерана боевых действий.

Александра в газете назвали мастером на все руки – он работал и плотником, и слесарем, и ремонтником. В октябре 2022 года решил подписать контракт и отправиться добровольцем на СВО. Не стало его 21 февраля 2023 года гна территории ДНР. Подробностями гибели Александра поделился его родной брат Виктор.

«У Саши не было своей семьи, поэтому он всю свою заботу отдавал нашим с Натальей детям. Как же нам будет его не хватать... Ребята, которые были с ним в тот роковой момент, рассказали, что целый день они носили тяжёлые снаряды. А Саша всё-таки не молодой - 53 года. У него позывной был «Дед». Молодые ребята звали его дядей Сашей. Они уже легли спать, когда ему стало плохо. Ребята проснулись: «Дядя Саша, что с тобой? Дядя Саша!» А он уже всё... Обширный инфаркт. Такой был добрый, отзывчивый, скромный, ничего не жалел для других- последнее отдаст, себя обделит, но ближнему поможет. Никогда никому не отказывал в помощи»,

- сказал Виктор.

Прощание с Александром Муравьевым, ветераном двух чеченских войн и участником специальной
военной операции, прошло 10 марта в Селенгинске.


Фото: газета "Байкальские огни"

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