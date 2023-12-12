Политика и власть 12.12.2023 в 12:10

Зампреду правительства Бурятии вручили орден

Награжденный топ-чиновник сам сообщил об этом в соцсетях
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Текст: Андрей Константинов
Зампреду правительства Бурятии вручили орден
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов вручил зампреду правительства Евгению Луковникову орден «За заслуги перед Отечеством» II-й степени. Об этом награжденный топ-чиновник сам сообщил в соцсетях.

«Хочу выразить слова благодарности за оказанное доверие!», - поблагодарил он.


Напомним, Евгений Луковников работает в должности зампреда правительства Бурятии с ноября 2017 года. Ранее он занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта.

В правительстве Бурятии Евгений Луковников отвечает за вопросы развития инфраструктуры, строительного и жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства, вопросы деятельности и перспектив развития организаций транспорта и связи, обеспечения потребностей хозяйства и населения в тепловой и электрической энергии, в железнодорожных и автомобильных перевозках, политики цен и ценообразования. Он координирует работу и контролирует деятельность министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора и Республиканской службы по тарифам.


Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Орден имеет четыре степени. Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» является I степень.

Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в соцсетях
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