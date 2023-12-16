«Буряты не отступают. Я помню.»

Президент страны Владимир Путин в прямом эфире подвел итоги года. На этот раз два формата – прямая линия и большая пресс-конференция – объединились в один. В итоге глава государства общался и с журналистами, и с народом на протяжении 4 часов. В очередной раз всему миру был дан четкий сигнал: президент по-прежнему бесспорный лидер страны, которого любят и поддерживают. А Бурятии был дан еще один знак: что Владимир Путин все так же, по-особому, относится к республике и всегда готов выслушать, помочь и напомнить всем, что «буряты не отступают».Владимир Путин на итогах года ведет себя уверенно и спокойно – как победитель. Причем, по всем фронтам: и на международной арене, и на полях СВО, и в экономике. Такая уверенность – это обращение ко всем, кто надеялся на то, что Россия пошатнется под внешним давлением: пока во главе страны сильный президент, этому не бывать. С другой стороны, Владимир Путин дал понять: мы готовы к диалогу, но вот Запад… Главное из сказанного Владимиром Путиным на эту тему:- Существование нашей страны без суверенитета невозможно, её просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовала тысячу лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета.- Надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России.- В этих условиях, когда, – я говорю, США задумали и организовали, а Европа стоит и молча на это смотрит либо подыгрывают, подпевают им, – как с ними выстраивать отношения? Мы «за» – мы же ничего не рвали, но они сделали вид, что этого ничего не знают и не помнят.- Дело в том, что в значительной степени они (страны Европы) утратили свой суверенитет, мы сейчас это видим, они же многие решения принимают себе во вред. Во вред себе! Но тем не менее они делают это.Красной нитью «итогов» стала тема СВО. Множество вопросов и всегда – честные ответы президента. О наших бойцах, о мобилизации, о мире:- Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых Вы сказали. Теперь вернёмся к этим целям – они не меняются. Я напомню, о чём мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о её нейтральном статусе.- У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счёт, прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно всё это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. Сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО.- После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с Вооружёнными Силами. И планировали к концу году набрать, по-моему, 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.- Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 миллиардов рублей пожертвовали.Последние годы стали испытанием для российской экономики. Но любое испытание – это возможность стать сильнее. И на примере нашей страны стало понятно, что благодаря внешнему давлению мы становимся только сильнее. Вот что сказал президент на этот счет:- Запас прочности – мы уже тоже много раз об этом говорили, но повторю – обеспечен несколькими составляющими. Первое, и это самое главное, – это высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость финансово-экономической системы страны. И третье, безусловно, – это возрастание возможностей нашей силовой составляющей: армии и органов безопасности.- Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5 процента. Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там у нас было, по-моему, 2,1 процента. Если в этом году будет плюс 3,5 – значит, отыграли падение и сделали достаточно серьёзный шаг вперёд.- Промышленное производство растёт, уверенно, – 3,6 процента. Но что особенно радует, что растёт обрабатывающая промышленность – 7,5 процента будет по году. У нас давно такого не было.- Реальная зарплата вырастет, около 8 процентов будет, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, где-то под 5 процентов будет.Увесистый блок вопросов касался цен и тарифов. Люди интересовались дорожающими яйцами, автомобилями, коммунальными услугами. Владимир Путин же продемонстрировал, все вопросы – у него на контроле.- Совсем недавно разговаривал с Министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я ему отметил – честно говорю, это прямая речь – я говорю: «А у граждан наших есть проблемы, рост на яйцо курицы – 40 процентов, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное». Но что произошло? Спрос увеличился, а объёмы производства – нет. Решения приняты, по-моему, на днях, во всяком случае в декабре должны быть приняты, и ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться.- Пенсии предполагается индексировать – 7,5 процента, надеюсь, что это будет не ниже инфляции. Но на что хотел бы обратить внимание? Смотрите, мы проиндексировали за предыдущие годы, совсем недавно, по-моему, в декабре 2022 года, на 10 процентов пенсии, на 10 с лишним. Потом весной ещё на четыре с лишним процента по инфляции, и с начала этого года ещё будет одна индексация – 7,5 процента. А тарифы (ЖКХ – прим.) не поднимали с июля прошлого года, и планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть тарифы не поднимались полтора года.- Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято: комиссия (банковская за оплату коммунальных услуг – прим.) уплачиваться пенсионерами не будет.Ближе к концу «итогов» Дмитрий Песков предложил пообщаться с региональными журналистами. И тогда Владимир Путин сразу указал на Бурятию со словами: «Я помню, буряты не отступают», напомнив о встрече в Кремле с героями СВО, где и была сказана эта ставшая знаменитой фраза.Журналистка «Тивикома» Екатерина Елистратова напомнила президенту о единственном в стране Центре Восточной медицины, рассказала, как там помогают в том числе получившим ранения бойцам СВО. Просьба – посодействовать в строительстве нового корпуса и присвоить ему статус Научно-исследовательского института. Президент согласился помочь, добавив, что ему нужно больше конкретики.Как написал по итогам эфира глава Бурятии Алексей Цыденов, Центр Восточной медицины - единственный в России, где традиционные методы лечения успешно интегрированы при реабилитации пациентов и включены в ОМС.«Появление нового центра - это и научная работа, и реабилитация наших солдат, это и развитие экономики за счет медицинского туризма, и новые технологии в здравоохранении. Это решение комплекса медицинских, социальных и экономических вопросов», - написал Алексей Цыденов.По итогу, Бурятия получила не только очередное напоминание о том, что президент помнит и по-особому относится к республике, ее жителям, и, особенно, нашим бойцам. Но и новые перспективы развития. Таким образом, в ближайшем будущем с поддержкой президента России, в Бурятии появится новая точка экономического роста. Медицина на стыке традиционных и восточных методик может стать уникальным региональным преимуществом федерального значения. И это для Бурятии главный итог Прямой Линии с Владимиром Путиным.Фото: kremlin.ru