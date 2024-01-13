Политика и власть 13.01.2024 в 10:01

Владимиру Путину показали эскизы новых зданий театра и музея в Улан-Удэ

Президент отметил красоту их национальной стилистики
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Текст: Андрей Константинов
Владимиру Путину показали эскизы новых зданий театра и музея в Улан-Удэ
Вчера президент России Владимир Путин работал в Хабаровске, где в числе прочего ему представили ключевые объекты мастер-плана Улан-Удэ - здание Национального музея и театра «Байкал». Об этом в соцсетях сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Владимир Владимирович отметил красоту национальной стилистики эскизов зданий музея и театра. Как справедливо заметили проектировщики, разрабатывающие мастер-план, новые здания станут гордостью Бурятии, а музыка нашего театра «Байкал» получше произведений всем известного кинокомпозитора Ханса Циммера. В общем, земляки, нашему президенту понравились планы, которые мы уже начали воплощать в жизнь. И все преобразования происходят у нас в Бурятии благодаря его поддержке!», - рассказал Алексей Цыденов.


Напомним, в декабре прошлого года в Улан-Удэ прошла торжественная церемония закладки первого камня в строительство нового здания театра «Байкал». Общая стоимость объекта, строящегося по концессии, составит более 4,7 млрд. рублей. Ввод в эксплуатацию театрально-культурного центра «Байкал» планируется в I квартале 2026 года.


Здание Национального музея также будет построено по концессии. Объект стоимостью 3,7 млрд рублей обещают возвести к 2026 году.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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