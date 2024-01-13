Владимиру Путину показали эскизы новых зданий театра и музея в Улан-Удэ

«Владимир Владимирович отметил красоту национальной стилистики эскизов зданий музея и театра. Как справедливо заметили проектировщики, разрабатывающие мастер-план, новые здания станут гордостью Бурятии, а музыка нашего театра «Байкал» получше произведений всем известного кинокомпозитора Ханса Циммера. В общем, земляки, нашему президенту понравились планы, которые мы уже начали воплощать в жизнь. И все преобразования происходят у нас в Бурятии благодаря его поддержке!», - рассказал Алексей Цыденов.







Напомним, в декабре прошлого года в Улан-Удэ прошла торжественная церемония закладки первого камня в строительство нового здания театра «Байкал». Общая стоимость объекта, строящегося по концессии, составит более 4,7 млрд. рублей. Ввод в эксплуатацию театрально-культурного центра «Байкал» планируется в I квартале 2026 года.



