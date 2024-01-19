Глава Бурятии рассмотрел проблемные вопросы Кяхтинского района

17 января глава Бурятии совершил рабочую командировку в Кяхтинский район. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, Алексей Цыденов встретился с семьями военнослужащих, находящихся в зоне спец операции, посетил социальные объекты, провёл рабочее совещание с руководством 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, пообщался с общественными лидерами района.В Центральной районной библиотеке главе республики рассказали о работе учреждения, истории здания. Старейшее учреждение культуры Бурятии, расположенное на ул. Крупской, ведёт своё начало с 1887 года – с открытия Троицкосавской общественной библиотеки, где не только выдавали книги, но и проводили различные мероприятия. Сегодня Кяхтинская библиотечная сеть объединяет центральную районную, детскую библиотеки и 21 сельский филиал.– Мы находимся в центре города, на пересечении семи дорог, за счёт этого мы выполняем нормативы по показателям. В перспективе мы планируем расширить зону абонементного обслуживания, создать для молодёжи коворкинг зону. Здание нам позволяет провести модернизацию, так как оно не является памятником культурного наследия, но при этом хотим сохранить аутентичность старинной постройки, – сказала руководитель библиотеки Маргарита Чернякова.Деревянное здание XIX века постройки работники стараются поддерживать, а также привлекают читателей: проводят тематические мероприятия, сотрудничают со школами. На встрече с коллективом библиотеки глава республики Алексей Цыденов сообщил, что в рамках программы празднования 300-летия города Кяхта, к 2027 году, центральная районная библиотека будет капитально отремонтирована. По проектной документации ремонт обойдется в 26 млн рублей.Здание Музея Российско-Монгольской дружбы на ул. Крупской является памятником федерального историко-культурного значения. В нём в 1921 году проходил первый съезд Монгольской Народно-революционной партии под руководством Сухэ-Батора и Чойбалсана. Само здание имеет интересную историю. Деревянный дом был построен в 1862 году и принадлежал троицкосавскому провизору Отто Рудзиту, он его использовал как жилой. В 1920-1922 годах в здании располагалось консульство РСФСР в Монголии. В 1971 году был открыт музей.– Дом – один из примеров купеческой застройки XIX века, он хорошо сохранился, фронтальная часть одноэтажная, тыльная – двухэтажная. Вот с этим-то как раз и проблема: протечки проникают в перекрытие и на первом этаже в мемориальной комнате, где проходил первый съезд Монгольской Народно-революционной партии, периодически возникает течь во время осадков. Потолок подмазывают, маскируют, но это, конечно, не решает проблему, – говорит заведующая музеем Наталья Парнякова.Уже разработана проектная документация на проведение капитального ремонта музея. На это потребуется более 4 млн рублей. Глава Бурятии сказал, что в этом году в историческом здании Музея Российско-Монгольской дружбы будет проведён капитальный ремонт.Также глава республики посетил кяхтинскую общеобразовательную школу №3. В ней учебно-воспитательный процесс организован в четырех зданиях: главный корпус, учебный корпус №2, начальная школа, столовая. В общеобразовательном заведении обучаются 809 учащихся, школа работает в одну смену.Как сообщила директор школы Жигзыма Цыденжапова, здания главного корпуса, начальной школы и столовой нуждаются в капитальном ремонте. Они были сданы в эксплуатацию в 1965 году, с тех пор капремонт не проводился. Требуют замены кровля, полы, перекрытия. Над всем этим будут работать, ответил Алексей Цыденов. В школе в этом году все необходимые мероприятия будут проведены в рамках президентской программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования».В Гарнизонном доме офицеров глава республики встретился с семьями военных, служащих в зоне СВО, ответил на их вопросы, взял на личный контроль все поступившие обращения. Также Алексей Цыденов провел рабочее совещание с руководством 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В завершение дня встретился с общественностью Кяхтинского района. Она прошла с участием всех министерств, которые были подключены через интернет-связь.На встрече прозвучали разные вопросы. Один из них касался состояния электросетевого хозяйства: как нарастить мощности и поспеть за растущими потребностями жителей района. Глава республики напомнил, что энергодефицит – вопрос всей республики, он решается давно и планомерно. Как раз во время командировки в Москву Алексей Цыденов намерен обсудить ряд вопросов с руководством компании «Россети».Жители района просили обратить внимание на расчистку от снежного наката на участке дороги Кяхта – Наушки. На это глава республики дан поручение минтрансу Бурятии заняться решением этого вопроса. Также прозвучал вопрос о реабилитации детей-инвалидов: по словам родителей детей с особенностями развития, район нуждается в реабилитационном центре, возить детей в столицу республики и накладно, и утомительно. Алексей Цыденов предложил родителям, задавшим вопрос, объединиться и открыть такой центр в частном порядке, а республика будет его субсидировать. Это предложение было положительно ими поддержано.Фото: пресс-служба правительства Бурятии