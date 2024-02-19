Семью из Бурятии обманули в автосалоне Новосибирска

К Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой обратилась семья, которая стала жертвой противоправных действий продавцов автомобилей.В конце прошлого года молодые люди подобрали себе автомобиль в автосалоне г. Новосибирска. При оформлении покупки представители автосалона в течение нескольких часов общались с молодой парой, предлагали различные условия оформления. В итоге супруги, введённые в заблуждение, подписали договор на покупку понравившегося автомобиля на условиях займа, при этом размер автокредита в договоре был увеличен практически в два раза.Супруги поняв, что совершили невыгодную сделку обратились в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» с просьбой расторгнуть договор и не перечислять денежные средства на лицевой счёт автоцентра, но безрезультатно. Попытки самостоятельно разрешить ситуацию с участием юриста частной юридической компании Новосибирска не дали результатов.Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия во взаимодействии с Роспотребнадзором Новосибирской области, Правлением АО «Азиатско-тихоокеанский банк» разрешила вопрос в пользу заявителя. Денежные средства кредита возвращены в банк, автомобиль – в салон, а семейная пара смогла освободиться от непредвиденного займа с огромным ежемесячным платежом.