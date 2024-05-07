Политика и власть 07.05.2024 в 17:42

В Бурятии назначили главного по региональным дорогам

Бурятрегионавтодор возглавил выходец из мэрии Улан-Удэ Владимир Соснин
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назначили главного по региональным дорогам
Новым руководителем ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» (Бурятрегионавтодор) стал выходец из мэрии Улан-Удэ Владимир Соснин. Приказ о его назначении 6 мая подписал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
 
Как сообщили в Минтрансе, Владимир Соснин родился в 1986 году в городе Звенигово Республики Марий Эл. В 2010 году окончил Сибирский государственный технологический университет в Красноярске по специальности инженер лесного хозяйства.
 
Трудовой путь начал в 2010 году в МАУ «Городское лесничество» инженером охраны и защиты леса. Далее около 10 лет трудился в администрации Улан-Удэ, где в том числе занимал пост зампредседателя комитета городского хозяйства, а с 2021 по 2023 год возглавлял МБУ «Комбинат по благоустройству» Улан-Удэ.

Отметим, во время работы в мэрии Улан-Удэ Владимир Соснин стал фигурантом уголовного дела о халатности. Его возбудили из-за случаев нападения собак на людей, в том числе на девятилетнюю девочку в январе 2021 года, когда школьницу доставили в больницу с ранами головы и бедра. Однако по итогам рассмотрения дела суд полностью оправдал чиновника и признал за ним право на реабилитацию.

Фото: Минтранс Бурятии
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