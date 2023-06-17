Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ оправдали по «собачьему делу»

Экс-зампредседателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Владимир Соснин оправдан по уголовному делу о халатности, возбужденному из-за нападения бродячей собаки на девятилетнюю девочку в Улан-Удэ. Напомним, событие произошло в январе 2021 года, когда школьницу доставили в больницу с ранами головы и бедра. Судя по решению суда, чиновник действительно не был обязан бегать по городу, выполняя функции полиции и защищая жителей от агрессивных четвероногих.Напомним, что ничто так не вредит законности и правопорядку, как кампанейщина, когда любое событие, вызвавшее негативный общественный резонанс, якобы должно заканчиваться уголовным делом и осуждением. Причем зачастую тех, кто не имеет ни малейшего отношения к известным событиям.В декабре 2020 года и январе 2022 в Улан-Удэ произошло пять нападений собак на людей. Это случалось в Бурятии и раньше. Но в 2021 году событиям придали общественный резонанс, причем на федеральном уровне. Сверху на места поступила команда «наказать». Но поскольку самих собак отловить к этому времени не удалось, а хозяев у них, судя по всему, не было, ракурс внимания сместился в сторону чиновников.Как известно, проблему бродячих собак на федеральном уровне с недавних пор решают не путем отстрела, а через отлов, стерилизацию, чипирование. Тех же собак, чьи владельцы не объявились, стали размещать в приютах для животных до тех пор, пока они не пройдут необходимые процедуры и их не выпустят на свободу. Речь шла «о возврате животных без владельцев, не проявляющих немотивированную агрессивность, на прежние места их обитания после проведения осмотра». Муниципалитеты должны были обеспечить отбор фирм, занимавшихся отловом животных.УФАС по Бурятии проверил фирмы, занимающиеся отловом и содержанием животным в тот период, и сообщил, что ООО «Лайт групп» занесено в реестр недобросовестных поставщиков. Организация сорвала сроки госконтракта по обращению с животными без владельцев в Улан-Удэ. По контракту фирма обязалась отловить, стерилизовать и чипировать 1 433 бродячих особи. Однако фирма представила отчетную документацию на 402 собаки, то есть недоработала, по мнению УФАС.Также в отношении зампреда комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Владимира Соснина было заведено уголовное дело о халатности.По мнению следствия, бездействие «повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее причинение особо крупного ущерба, причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности».Гособвинение подробно описало на суде несколько случаев нападения собак на людей, поставив это г-ну Соснину в личную вину. Также насчитало чиновнику не только ущерб для граждан, но и для муниципалитета - 28 млн 998 тыс. рублей.«Кроме того, бездействие Соснина В. О. повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области обращения с животными, дискредитировало органы местного самоуправления в глазах общественности и населения, поскольку неисполнение обязанностей по организации отлова животных без владельцев создало угрожавшую для жизни и здоровья населения обстановку, способствовавшую нападениям животных без владельцев (собак) на людей, вызвало негативный общественный резонанс, в том числе в средствах массовой информации», - посчитала сторона обвинения.В свою очередь, Соснин вину не признал, суду сказал, что на тот момент только вступили отдельные положения федерального закона. Которые определили, что органам, курировавшим «собачий вопрос», нужно провести торги и выбрать подрядчика на отлов собак. Процедура состояла из отлова животного с видеофиксацией, транспортировка его в специальной машине, с логотипами организации, также на каждую собаку должны были быть отдельные сетки для транспортировки. В приюте они содержались отдельно, проводилась операция по стерилизации собаки, в последующем она вакцинировалась, чипировалась и после передержки в течение десяти дней, если не заболевала, ее выпускали в среду, при этом видеофиксация также предусмотрена.Поскольку чиновники не были компетентны в ветеринарии, они заключили соглашение с Управлением ветеринарии на 2020 год на сумму 19,2 млн рублей, которое и должно было контролировать процесс. Далее сторона защиты напирала на то, что комитет заключил контракты с несколькими фирмами, большинство из которых расторгли из-за нарушений со стороны подрядчиков. А из девяти электронных аукционов на отлов шесть объявлены несостоявшимися из-за отсутствия желающих заниматься хлопотным и малооплачиваемым бизнесом.В итоге выделенные средства на отлов не были освоены по объективным причинам. Как пояснил суду Владимир Соснин, факт причинения вреда здоровью гражданам не является следствием ненадлежащего исполнения полномочий муниципальных органов. Поскольку нормой закона предусмотрен выпуск на волю отловленных и чипированных животных. А что собаки будут делать затем, трудно прогнозировать.Также гособвинение напирало на то, что Соснин знал, что ООО «ЛАЙТ ГРУПП» не имеет опыта, навыков, а также материально-технической базы, необходимых и достаточных для реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев, но, тем не менее, допустил фирму к заключению муниципального контракта на оказание услуг. Однако, как установил суд, «аукцион проведен в соответствии с требованиями ФЗ № 44». Причем то, что ООО «ЛАЙТ ГРУПП» не имело опыта, навыков, а также материально-технической базы, не имело никакого значения, поскольку «это обстоятельство не является основанием для неучастия данной организации в аукционе».Соответственно, заключение контракта не противоречило гражданскому законодательству. Также на суд был представлен акт проверки Управления ветеринарии по использованию финансовых средств. И, как установил суд, в нем «не установлено каких-либо нарушений, влекущих за собой вывод о ненадлежащем или небрежном исполнении должностных обязанностей сотрудниками комитета по городскому хозяйству».Соответственно, халатность чиновника, по мнению суда, «объективно ничем не подтверждается и является предположением».Далее суд разъяснил, что «при определении объективной стороны преступления… обязательным является установление конкретных обязанностей, неисполнение или ненадлежащие исполнение которых ставится в вину подсудимому».Однако сторона обвинения, по мнению суда, не конкретизировала, какие из возложенных на данное должностное лицо полномочия не исполнены или исполнены ненадлежащим образом. Также важным моментом для состава преступления, по мнению суда, «является фактор наличия реальной возможности для исполнения своих обязанностей». Но поскольку реальная возможность для исполнения обязанностей отсутствовала (не должен же был г-н Соснин лично бегать по городу, отпугивая собак!), то отсутствует и признак недобросовестного отношения к службе. Что исключает рассматриваемый состав преступления.В итоге суд оправдал Олега Соснина и признал за ним право на реабилитацию.Комментируя решение суда, Лилия Тасканова, председатель республиканского кинологического клуба «Сириус» (представитель Российской кинологической ассоциации), сообщила, что чиновники вряд ли несут ответственность за агрессивные выходки четвероногих.- Если мы говорим о безнадзорных животных, то агрессивность их подпитывается чаще всего поведением самих граждан. Если, например, сердобольная бабушка решает подкармливать бродячих собак во дворе многоквартирного дома, то они быстро собираются в стаи возле мест кормежки, - говорит она. - Саму бабушку и жителей дома эти собаки, естественно, не трогают, считая за «своих», а вот к случайным людям уже проявляют агрессию, поскольку у них включается режим охраны территории. Таким же образом агрессия собак провоцируется действием хозяев четвероногих в частном секторе, выпускающих собак «погулять». В свою очередь, эти собаки считают «охраняемой» территорией не только ограду, но и всю улицу, нередко нападая на «чужаков», в том числе на детей.Тем не менее эксперт полагает, что репрессивные меры в отношении владельцев четвероногих не будут работать.- Чиновникам необходимо проводить разъяснительную работу с гражданами через СМИ, а также подворовые обходы, только так мы получим результат, - сообщила она.Прокуратура к моменту выхода номера в печать не высказала свою позицию по данному делу. Владимир Соснин, который в настоящее время не работает в мэрии Улан-Удэ, оказался недоступен для комментариев. Решение суда не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»