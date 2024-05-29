Политика и власть 29.05.2024 в 16:57

Всеобщие выборы мэра Улан-Удэ окончательно ушли в прошлое

Теперь градоначальника будут назначать депутаты горсовета
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Текст: Андрей Константинов
Всеобщие выборы мэра Улан-Удэ окончательно ушли в прошлое
Сегодня в Улан-Удэ состоялась 52-я сессия горсовета. В числе прочего депутаты изменили порядок избрания мэра города. Теперь мэра будет выбирать городской совет из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Напомним, ранее соответствующие изменения в республиканское законодательство внесли депутаты Хурала Бурятии.

«Данный способ (назначение через горсовет – прим. авт.) исключает попадание на должность случайных людей», - говорили тогда депутаты.

Впрочем, некоторые парламентарии высказали отрицательное к такому типу избрания градоначальника. Например, депутат Сергей Дорош отметил, что если есть всенародные выборы президента России, главы Бурятии, то и выборы мэра Улан-Удэ тоже надо оставить всеобщими. Но по итогам голосования, 54 депутата поддержали законодательное изменение по мэру Улан-Удэ. Еще 6 высказались против, а один не принял участия в голосовании.

Фото: «Номер один»
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