Политика и власть 29.05.2024 в 16:57
Всеобщие выборы мэра Улан-Удэ окончательно ушли в прошлое
Теперь градоначальника будут назначать депутаты горсовета
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Улан-Удэ состоялась 52-я сессия горсовета. В числе прочего депутаты изменили порядок избрания мэра города. Теперь мэра будет выбирать городской совет из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Напомним, ранее соответствующие изменения в республиканское законодательство внесли депутаты Хурала Бурятии.
«Данный способ (назначение через горсовет – прим. авт.) исключает попадание на должность случайных людей», - говорили тогда депутаты.
Впрочем, некоторые парламентарии высказали отрицательное к такому типу избрания градоначальника. Например, депутат Сергей Дорош отметил, что если есть всенародные выборы президента России, главы Бурятии, то и выборы мэра Улан-Удэ тоже надо оставить всеобщими. Но по итогам голосования, 54 депутата поддержали законодательное изменение по мэру Улан-Удэ. Еще 6 высказались против, а один не принял участия в голосовании.
Фото: «Номер один»
Напомним, ранее соответствующие изменения в республиканское законодательство внесли депутаты Хурала Бурятии.
«Данный способ (назначение через горсовет – прим. авт.) исключает попадание на должность случайных людей», - говорили тогда депутаты.
Впрочем, некоторые парламентарии высказали отрицательное к такому типу избрания градоначальника. Например, депутат Сергей Дорош отметил, что если есть всенародные выборы президента России, главы Бурятии, то и выборы мэра Улан-Удэ тоже надо оставить всеобщими. Но по итогам голосования, 54 депутата поддержали законодательное изменение по мэру Улан-Удэ. Еще 6 высказались против, а один не принял участия в голосовании.
Фото: «Номер один»