В Бурятии тушат 10 лесных пожаров

За прошедшие сутки в республике обнаружено 6 возгораний в Баргузинском, Хоринском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения всех шести лесных пожаров стала сухая гроза, сообщили в РАЛХе.

На утро 3 июня продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском, Хоринском и Муйском районах, новых возгораний не зарегистрировано.

Ликвидировано шесть пожаров на общей площади 44,63 га в Баргузинском, Еравнинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.

На тушении всех пожаров работают 442 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных. Задействовано 77 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 34 137 га, из них 29 550, 5 га в Муйском районе.

Напоминаем, в Бурятии сохраняется особый противопожарный режим.





Фото: РАЛХ