Политика и власть 03.12.2024 в 10:13

В Бурятии прокуратура добилась увольнения главы в связи с утратой доверия

Скандальная ситуация в поселке Новый Уоян продолжает развиваться
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура добилась увольнения главы в связи с утратой доверия
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии продолжает развиваться скандальная ситуация в поселке Новый Уоян. Напомним, там в начале сентября суд временно отстранил от должности главу поселения Ольгу Ловчую. Спустя пару недель местный совет депутатов в знак протеста против этого решения объявил о самороспуске. Поселок накануне зимы фактически остался без власти, из-за чего там с согласия депутатов Хурала республика ввела временное внешнее управление.

Между тем, как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Северобайкальский городской суд удовлетворил иск ведомства о досрочном прекращении полномочий главы Нового Уояна «в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, установленных действующим законодательством». Решение суда должно быть исполнено немедленно, однако пока оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Также в прокуратуре рассказали суть претензий к главе поселения.

«Установлено, что в 2023 году глава поселения зарегистрировалась по месту жительства в жилом помещении, принадлежащем директору коммерческой организации, с которой в последующем она заключала муниципальные контракты. Вопреки требованиям антикоррупционного законодательства глава поселка не приняла меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, а также уведомлению уполномоченного лица о возникновении конфликта интересов», - рассказали надзорщики.
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