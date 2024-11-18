В Бурятии поселок Новый Уоян остался без власти

Сегодня в Хурале рассмотрели вопрос «О даче согласия Главе Республики Бурятия на введение временного осуществления исполнительными органами Республики Бурятия отдельных полномочий органов местного самоуправления в муниципальном образовании городское поселение «поселок Новый Уоян» Северо-Байкальского района Республики Бурятия».Исключительные полномочия республиканским властям нужны для того, чтобы не допустить коллапса накануне зимнего сезона. Ведь все городское поселение осталось практически без власти.«По инициативе правоохранительных органов постановлением Северобайкальского городского суда от 5 сентября текущего года временно отстранена от должности глава городского поселения «поселок Новый Уоян» Ловчая Ольга Владимировна. 19 сентября 2024 года Совет депутатов городского поселения принял решение о самороспуске. В составе администрации городского поселения отсутствуют муниципальные служащие, так как 19 сентября 2024 года по собственной инициативе все муниципальные служащие уволились из штата администрации городского поселения», - рассказал депутатам зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов.Депутат Баир Цыренов поинтересовался, почему так произошло и был ли какой-то разбор полетов.- Разбор полетов в процессе. Сейчас этим занимаются органы прокуратуры, - отвечал Алдар Гулгенов. - То, что в преддверии зимы вся команда встает и уходит – это нездоровая ситуация. Поэтому мы после разбора эту ситуацию разберем. Сейчас нам необходимо предпринять меры, чтобы восстановить власть в районе, чтобы выполнять полномочия органов местного самоуправления и не подвергать риску системы жизнедеятельности в поселке. Это северный поселок, там ситуация непростая. До ЧС нельзя доводить ситуацию.Еще один депутат – глава «Бурятэнерго» Сергей Козлов – сообщил, что выборы в поселке пройдут только в следующем году.- Поэтому архиважно, чтобы временная администрация сейчас зашла и решала текущие вопросы, - отметил он.В итоге депутаты дали главе нужные полномочия, чтобы не допустить коммунального коллапса накануне зимы в северном поселке.Фото: «Номер один».