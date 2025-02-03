Глава Бурятии принял отставку министра

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об освобождении от должности министра промышленности, торговли и инвестиций республики Виктора Винокурцева.«Алексей Цыденов принял отставку Виктора Винокурцева на основании личного заявления. Согласно указу, министр будет уволен с замещаемой должности по собственному желанию 4 февраля 2025 года», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.Напомним, Виктор Винокурцев родился 21 сентября 1983 года в селе Заиграево. В 2002 году с отличием окончил Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий по специальности «Менеджмент». В 2009 году – с отличием Сибирскую академию права, экономики и управления (Иркутск) по специальности «Финансы и кредит».С 2002 года работал на должности техника-оператора ЭВМ в ГУ «Центр госсанэпиднадзора в Заиграевском районе». С 2004 - специалистом 1 категории, ведущим специалистом, главным специалистом бюджетного отдела финансового управления администрации Заиграевского района.В 2012 году перешёл работать консультантом отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов Министерства экономики Бурятии. В 2013 году был там же назначен на должность заместителя председателя – начальника отдела.В 2020 году Виктора Винокурцева назначили заместителем министра экономики – председателя комитета по управлению доходами. С декабря 2022 года он занимал пост министра промышленности, торговли и инвестиций РБ.