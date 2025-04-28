Политика и власть 28.04.2025 в 17:23
Экс-глава района Бурятии получил новое назначение
Матвей Мадасов стал заместителем руководителя Гостехнадзора
Текст: Андрей Константинов
Бывший глава Окинского района Бурятии Матвей Мадасов, который недавно досрочно сложил полномочия, получил новое назначение. Он стал заместителем руководителя Гостехнадзора республики.
Нового чиновника коллективу ведомства представил зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев. Он отметил высокий профессионализм Матвея Мадасова и выразил уверенность, что его опыт будет способствовать эффективной работе ведомства.
Отмечается, что Матвей Мадасов имеет более 20 лет опыта управленческой работы, последние 9 лет он возглавлял Окинский район.
Гостехнадзор занимается надзором в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, а также аттракционов. Штат ведомства составляет 42 человека. Его с 2015 года возглавляет бывший глава Джидинского района, экс-министр сельского хозяйства (2007-2009) Жаргал Батуев.
Нового чиновника коллективу ведомства представил зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев. Он отметил высокий профессионализм Матвея Мадасова и выразил уверенность, что его опыт будет способствовать эффективной работе ведомства.
Отмечается, что Матвей Мадасов имеет более 20 лет опыта управленческой работы, последние 9 лет он возглавлял Окинский район.
Гостехнадзор занимается надзором в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, а также аттракционов. Штат ведомства составляет 42 человека. Его с 2015 года возглавляет бывший глава Джидинского района, экс-министр сельского хозяйства (2007-2009) Жаргал Батуев.
Тегиназначение