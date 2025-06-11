Политика и власть 11.06.2025 в 09:16
Евгений Луковников вновь покидает правительство Бурятии
Как и в прошлый раз, зампред сослался на проблемы со здоровьем
Текст: Андрей Константинов
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников объявил об уходе с занимаемой должности. По этому поводу он даже написал большой пост в соцсетях. При этом чиновник вступил в полемику с рядом телеграм-каналов, которые критиковали его работу.
«Наперегонки с досужими домыслами и едкой аналитикой «телеграм-экспертов» сообщаю. Да, ухожу. По состоянию здоровья. К сожалению, не в первый раз приходится принимать такое решение из-за проблем со здоровьем», - заявил зампред.
Евгений Луковников выразил благодарность всем, кто делал с ним «большие проекты, коих было немало».
«Действительно, мы проделали большую работу. Такого объема строительства в Бурятии не было ни на одном этапе истории. Мне даже не нужно приводить в доказательство какие-то макропоказатели. Каждый житель Бурятии в каждом селе и городе видит реальное воплощение нашей работы», - отметил он.
Зампред также заявил, что не хочет, чтобы его уход «стал очередным инструментом политической игры».
«Мы ведь все взрослые люди. Мы все понимаем – впереди выборы в Госдуму, не за горами выборы нового руководства республики. Логично, что уже сейчас началась «работа» с общественным мнением. И вы все ее ощущаете и видите. Представьте, каково будет новой команде работать после Алексея Самбуевича. Таких объемов строительства вряд ли можно сразу добиться и всегда будешь бит своим народом «а раньше было больше, а при Цыденове было лучше». Поэтому нужно уже сейчас начинать работу по очернению его результатов. Вижу, что и мое заявление шустро подхвачено мастеровитыми владельцами телеграм-каналов», - написал высокопоставленный чиновник.
Отдельно Евгений Луковников отметил команду главы Бурятии Алексея Цыденова.
«В этой команде лично я вырос и этот опыт я буду вспоминать с благодарностью. И эта «плохая» команда Цыденова буквально на прошлой неделе вошла в шесть лучших. По контрактации и кассовому исполнению госпрограмм. Шесть лучших в стране. А ведь именно от качества, быстроты и объема этих самых оформительских, подготовительных работ зависит всё: сколько школ нам построят, сколько садов и больниц. И эта же команда Цыденова вывела Бурятию в лидеры по количеству построенных соцобъектов! На душу населения у нас наибольшее количество построенных и запущенных соцобъектов. Спасибо за такой опыт, Бурятия! Всегда буду только с теплотой и добром вспоминать Бурятию. Еще раз благодарю коллег и всех тех, кто был рядом!», - такими словами завершил свое «послание» зампред.
Напомним, ранее Евгений Луковников занял должность зампреда правительства Бурятии в ноябре 2017 года. На своем посту он отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительства, дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики. Чиновник координировал работу и контролировал деятельность министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора и Республиканской службы по тарифам.
Евгений Луковников также курировал работы по восстановлению Старобешевского района ДНР, шефство над которым взяла Бурятия. В декабре 2023 года его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.
В начале января 2024 года зампред неожиданно объявил об уходе с должности по собственному желанию и написал прощальный пост в соцсетях.
«Спасибо за оказанное доверие!!! Слова благодарности всем, кто был рядом, помогал и двигал процесс!!! Желаю всем успехов новых достижений побед!», - писал тогда Евгений Луковников в своем телеграм-канале.
Однако уже в августе стало известно, что господин Луковников возвращается на прежнее место. Главе Бурятии пришлось снова вносить его кандидатуру на утверждение в Хурал.
Как рассказал депутатам сам зампред, он покидал свою должность по состоянию здоровья. «Перенес 4 операции, а вы и не заметили», говорил он. Реабилитацию нужно было проходить в более спокойной обстановке, поэтому он покинул правительство и устроился в компанию, которая строит в республике третий мост через Уду – советником.
В итоге депутаты одобрили кандидатуру Евгения Луковникова: 50 народных избранников проголосовали «за», 5 – «против».
«Наперегонки с досужими домыслами и едкой аналитикой «телеграм-экспертов» сообщаю. Да, ухожу. По состоянию здоровья. К сожалению, не в первый раз приходится принимать такое решение из-за проблем со здоровьем», - заявил зампред.
Евгений Луковников выразил благодарность всем, кто делал с ним «большие проекты, коих было немало».
«Действительно, мы проделали большую работу. Такого объема строительства в Бурятии не было ни на одном этапе истории. Мне даже не нужно приводить в доказательство какие-то макропоказатели. Каждый житель Бурятии в каждом селе и городе видит реальное воплощение нашей работы», - отметил он.
Зампред также заявил, что не хочет, чтобы его уход «стал очередным инструментом политической игры».
«Мы ведь все взрослые люди. Мы все понимаем – впереди выборы в Госдуму, не за горами выборы нового руководства республики. Логично, что уже сейчас началась «работа» с общественным мнением. И вы все ее ощущаете и видите. Представьте, каково будет новой команде работать после Алексея Самбуевича. Таких объемов строительства вряд ли можно сразу добиться и всегда будешь бит своим народом «а раньше было больше, а при Цыденове было лучше». Поэтому нужно уже сейчас начинать работу по очернению его результатов. Вижу, что и мое заявление шустро подхвачено мастеровитыми владельцами телеграм-каналов», - написал высокопоставленный чиновник.
Отдельно Евгений Луковников отметил команду главы Бурятии Алексея Цыденова.
«В этой команде лично я вырос и этот опыт я буду вспоминать с благодарностью. И эта «плохая» команда Цыденова буквально на прошлой неделе вошла в шесть лучших. По контрактации и кассовому исполнению госпрограмм. Шесть лучших в стране. А ведь именно от качества, быстроты и объема этих самых оформительских, подготовительных работ зависит всё: сколько школ нам построят, сколько садов и больниц. И эта же команда Цыденова вывела Бурятию в лидеры по количеству построенных соцобъектов! На душу населения у нас наибольшее количество построенных и запущенных соцобъектов. Спасибо за такой опыт, Бурятия! Всегда буду только с теплотой и добром вспоминать Бурятию. Еще раз благодарю коллег и всех тех, кто был рядом!», - такими словами завершил свое «послание» зампред.
Напомним, ранее Евгений Луковников занял должность зампреда правительства Бурятии в ноябре 2017 года. На своем посту он отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительства, дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики. Чиновник координировал работу и контролировал деятельность министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора и Республиканской службы по тарифам.
Евгений Луковников также курировал работы по восстановлению Старобешевского района ДНР, шефство над которым взяла Бурятия. В декабре 2023 года его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.
В начале января 2024 года зампред неожиданно объявил об уходе с должности по собственному желанию и написал прощальный пост в соцсетях.
«Спасибо за оказанное доверие!!! Слова благодарности всем, кто был рядом, помогал и двигал процесс!!! Желаю всем успехов новых достижений побед!», - писал тогда Евгений Луковников в своем телеграм-канале.
Однако уже в августе стало известно, что господин Луковников возвращается на прежнее место. Главе Бурятии пришлось снова вносить его кандидатуру на утверждение в Хурал.
Как рассказал депутатам сам зампред, он покидал свою должность по состоянию здоровья. «Перенес 4 операции, а вы и не заметили», говорил он. Реабилитацию нужно было проходить в более спокойной обстановке, поэтому он покинул правительство и устроился в компанию, которая строит в республике третий мост через Уду – советником.
В итоге депутаты одобрили кандидатуру Евгения Луковникова: 50 народных избранников проголосовали «за», 5 – «против».
Тегиотставка