Евгений Луковников официально вернулся в статус зампреда правительства Бурятии

Сегодня на сессии Хурала депутаты рассматривали вопрос о даче согласия главе Бурятии на назначение Евгения Луковникова на должность зампреда правительства республики.Напомним, ранее Евгений Луковников занял должность зампреда правительства в ноябре 2017 года. На своем посту он отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительства, дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики. Чиновник координировал работу и контролировал деятельность министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора и Республиканской службы по тарифам.Евгений Луковников также курировал работы по восстановлению Старобешевского района ДНР, шефство над которым взяла Бурятия. В декабре прошлого года его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.В начале января 2024 года зампред неожиданно объявил об уходе с должности по собственному желанию и написал прощальный пост в соцсетях.«Спасибо за оказанное доверие!!! Слова благодарности всем, кто был рядом, помогал и двигал процесс!!! Желаю всем успехов новых достижений побед!», - написал тогда Евгений Луковников в своем телеграм-канале.В начале августа же стало известно, что господин Луковников возвращается на прежнее место.Как рассказал депутатам сам зампред, покидал свою должность он по состоянию здоровья. «Перенес 4 операции, а вы и не заметили», говорил он. Реабилитацию нужно было проходить в более спокойной обстановке, поэтому он покинул правительство и устроился в компанию, которая строит в республике третий мост через Уду – советником.В итоге депутаты одобрили кандидатуру Евгения Луковникова: 50 народных избранников проголосовали «за», 5 – «против».Фото: «Номер один».