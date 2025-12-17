В горсовете Улан-Удэ рассмотрели изменения в бюджет

Непростая финансовая ситуация отражается на бюджете города Улан-Удэ. Его корректируют в зависимости от размера денежных потоков. В настоящее время в горсовете рассматривается вопрос о внесении изменений в ранее принятое решение о городском бюджете.О том, какие корректировки предлагаются депутатам комитета доложил Жаргал Будаев, председатель комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ. Он очень подробно осветил предлагаемые изменения - по каким статьям бюджета что предлагается, что будет финансировать бюджет.Так, в бюджете текущего года было предложено увеличить доходную часть за счет безвозмездных поступлений.«Что касается 2025 года, депутаты комитета рассмотрели увеличение доходной части бюджета на 447 млн рублей. Большей частью это связано с дополнительными субсидиями на модернизацию коммунальной инфраструктуры», - говорит о сути новшеств депутат Дмитрий Путилин, председатель данного комитета Улан-Удэнского горсовета.В бюджете на 2026-2027 годы, по словам Дмитрия Путилина, предполагается уменьшение доходной части. «За счет уменьшения субсидий на очистные сооружения и на ряд других мероприятий, связанных с коммунальной инфраструктурой города», - отмечает председатель комитета.Он говорит, что есть определенные сложности с бюджетом - не очень благоприятная ситуация прогнозируется с доходами на ближайшее время.Говоря о дефиците муниципального бюджета текущего года, Дмитрий Путилин говорит, что он пока составляет порядка 800 млн рублей. «Но, думаю, это еще не окончательная цифра. Возможно, что дефицит будет корректироваться. Как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения», - высказывает Дмитрий Путилин свое мнение.В целом, в городе стараются соблюдать принцип сбалансированности бюджета и оперативно реагировать на обстановку. Если, например, поступление субсидий уменьшается, то уменьшается и расходная часть.В ходе обсуждение доклада представителя горадминистрации депутат Михаил Гергенов поднял вопрос о технике для нужд Горлесхоза, по поводу чего была подана заявка. Жаргал Будаев пояснил, что по 2026 году пока не было возможности ее удовлетворить. Но заверил, что этот вопрос взят на заметку.Депутат Владимир Ильин спросил о том, как продвигается вопрос со строительством путепроводов через железнодорожные пути. «Какие в следующем году будут реализовываться?», - спросил он.«В утвержденном бюджете осталась сумма 1,3 млрд. рублей – это, в основном, путепровод, который идет на Стеклозавод. 200 млн выделяет республика на проектирование остальных путепроводов – будет контрактация на проектирование. Соответственно, сами путепроводы – работы начинаются в 2027 году, в основном. В 2026 году готов к реализации Стеклозаводской путепровод, потому что проектная документация в этом году делалась», - доложил Жаргал Будаев.«Когда начнется строительство путепровода на Стеклозавод?», - еще раз уточнил депутат Чимит Бальжинимаев. «В следующем году», - твердо заверил представитель горадминистрации. Правда, когда будут проводиться торги по выбору подрядчика чиновник прояснить прямо на заседании не смог. Однако обещал депутатам уточнить этот аспект.Депутаты комитета Улан-Удэнского горсовета одобрили корректировки и проголосовали за вынесение этого вопроса на рассмотрение уже совместного заседания комитетов. В ранее утвержденном бюджете-2026 доходы предполагались на уровне 26,39 млрд. рублей. Сейчас готовится их уменьшение на 1,21 млрд. рублей.