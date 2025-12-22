Улан-Удэнский горсовет поздравил энергетиков

Для многих работников энергетической отрасли 22 декабря, хотя и не является официальным выходным, становится радостным и торжественным днем. В это день они принимают поздравления. Каждая горящая лампа или работающий компьютер – это результат работы энергетиков. В стенах актового зала администрации города прошло торжественное мероприятие ко дню энергетика, где наградили всех причастных к этой отрасли.

22 декабря

22 декабря выбрали для празднования Дня энергетика не случайно. Именно в этот день в 1920 году состоялся 8 Всероссийский съезд Советов, где был принят Государственный план электрификации России, который предусматривал обеспечение энергией различных отраслей экономики, включая транспорт и промышленность. А в 1980 году праздник перенесли на «плавающую» дату, теперь следовало отмечать в третье воскресенье декабря. Но в народе уже укоренилась традиция праздновать его 22 декабря. Несмотря на официальное изменение даты, большинство энергетиков продолжали отмечать свой профессиональный праздник в привычную для них дату. Но в конечном итоге в 2015 году правительство выпустило постановление, которое закрепило 22 декабря как официальную дату празднования Дня энергетика.

Горсвет

Напомним, что еще в далеком 1891 году в Бурятии впервые появилось электрическое освещение. Местный купец установил небольшую электростанцию, чтобы осветить свой дом перед визитом наследника престола. Первая общественная электростанция в Бурятии начала работу в 1908 году в Верхнеудинске. Ее электричество освещало улицы, магазины и дома состоятельных жителей города.

Внедрение современных технологий, рост энергоэффективности и развитие новых мощностей, но за каждой цифрой в отчете и за каждым запущенным объектом стоит слаженная работа инженеров, техников, диспетчеров, электромонтеров, ремонтников, водителей.

- Низкий покон всем, кто работает в отрасли энергетики. Знаем, что частно складывается, что вы вынуждены работать в условиях постоянного дефицита энергии, нехватки материалов и изношенности сетей. Но несмотря на это, вы с этими невзгодами справляетесь. Обеспечиваете теплом, светом и комфортом дома наших горожан. Надеюсь, что наступят времена, когда будет всего избыток. Тот факт, что мы справляемся условиях дефицита, то это уже о многом говорит, - поздравил энергетиков Председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдюков.





Представитель Городского Совета депутатов Улан-Удэ вручил благодарственные письма руководителю коллектива МБУ «Горсвет» Алексею Тулонову и электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей.

На сегодняшний день МБУ "Горсвет" обслуживает 36 262 светоточек наружного освещения, 594 щитов управления, 135 светодиодных светофоров (более 500 штук) и 6 415 светоточек объектов архитектурной подсветки.

Энергетика глазами детей

Также на мероприятии подвели итоги конкурса рисунков «Энергетика глазами детей». В конкурсе приняли участие 37 детей сотрудников подведомственных учреждений Комитета городского хозяйства. Как отметили организаторы, каждый рисунок пропитан искренностью и гордостью за своих родителей. Каждый юный художник получит награду памятный подарок.

В зале были представители разных учреждений: МБУ «Горсвет», МБУ «Комбинат по благоустройству», МУП «Водоканал», МБУ «Городское лесничество», МАУ «Специализированная служба», МУП «Управление трамвая» и МУП «Городские маршруты». Ведь в каждом учреждении есть электрики разных профилей.





- Сегодня сложно представить без работы энергетиков жизнь каждого в отдельности и в целом города. А так как будто ваша деятельность не совсем на виду. Но как только погаснет свет, то мы сразу вспоминаем про энергетиков. В службу люди приходят по призванию и остаются навсегда. Мы знаем, что у нас в Бурятии есть целые династии энергетиков, - отметил Председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской.

Как отметили поздравляющие, каждый горящий фонарь, иллюминация, работающий светофор — это итог согласованной деятельности и высокого профессионализма людей из энергетики. Чей повседневный труд закладывает фундамент для жизни и процветания города и его жителей.



