Политика и власть 20.02.2026 в 12:26

Бурятия будет развивать связи с Узбекистаном

Вопросы сотрудничества Алексей Цыденов обсудил с Генеральным консулом этой страны
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
19 февраля глава Бурятии провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Новосибирске Асламом Акбаровым.

– Для Бурятии и Узбекистана развитие связей важно в экономическом плане, прежде всего, в животноводстве. Над этим мы тесно работаем. Есть заинтересованность и в развитии туризма. Для этого открываем прямое воздушное сообщение с Узбекистаном с 1 апреля 2026 года, – сказал Алексей Цыденов.

Аслам Акбаров подчеркнул, что узбекская сторона заинтересована в развитии всесторонних связей с Бурятией.

– У нас большинство людей – это мясоеды, и потребность большая. Как говорится, мяса все равно не хватает. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы были поставки из Бурятии. Именно крупного рогатого скота, лошадей. Этот вопрос очень важный для нас, животрепещущий. Ну и, конечно же, вы отметили регулярный чартерный рейс Улан-Удэ – Ташкент. Это дорогого стоит. Я был в Хакасии, они с завистью смотрят, говорят, мы тоже хотим открыть рейс. Давайте проработаем все вопросы, это очень важно, и количество туристов увеличивается, и это способствует в том числе расширению культурного взаимообмена, – отметил Аслам Акбаров.

Стороны открыли еще одно интересное направление сотрудничества – изучение истории буддизма в Центральной Азии. В Сурхандарье – колыбели древних цивилизаций – найдены памятники буддизма. Пока раскопки там ведут китайские и японские археологи, ученые сделали интересное предположение, что именно эта территория Узбекистана является родиной буддизма в Центральной Азии, сообщил Аслам Акбаров. 

Также наряду с Казахстаном Узбекистан может стать еще одним регионом сотрудничества в рамках Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). Глава Бурятии обсудит этот вопрос с коллегами по ассоциации.

Напомним, в мае 2024 года Бурятия в составе российской делегации приняла участие в четвертом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В рамках форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Республикой Бурятия и Республикой Каракалпакстан (регион в составе Узбекистана). В октябре 2025 года подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Бурятия и Республикой Каракалпакстан в рамках реализации решений президентов России и Узбекистана, Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
