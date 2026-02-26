Политика и власть 26.02.2026 в 14:03

В Бурятии определили систему выборов депутатов муниципальных округов

Народный Хурал закрепил право применять тот же порядок, который действовал в упраздняемых районах
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии определили систему выборов депутатов муниципальных округов
Фото: «Номер один»
Сегодня на сессии депутаты Народного Хурала Бурятии внесли изменения в республиканское законодательство о местном самоуправлении. Поправки определяют, по какой системе будут избираться депутаты представительных органов муниципальных округов первого созыва.

Законопроект был подготовлен по предложению Избирательной комиссии Республики Бурятия. Как пояснил председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской, при проведении выборов в новых муниципальных округах будет применяться та избирательная система, которая ранее была прописана в уставе соответствующего муниципального района.

«Проектом предлагается определить конкретный вид избирательной системы, по которой будут избираться депутаты представительных органов муниципальных округов первого созыва. При проведении выборов представительных органов муниципальных округов первого созыва предлагается применять тот вид избирательной системы, который был определен уставом соответствующего муниципального района, существовавшего по состоянию на день вступления в силу принимаемого закона Республики Бурятия», - рассказал депутат.

На сегодняшний день в большинстве районов республики уставами закреплена мажоритарная избирательная система относительного большинства. Лишь в трех районах - Кяхтинском, Селенгинском и Тункинском - действует смешанная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Петр Мордовской отметил, что в этом году истекает срок полномочий Совета депутатов Кабанского района.

Кроме того, закон уточняет порядок временного управления территориями в переходный период. Полномочия органов местного самоуправления поселений, срок полномочий которых истек, до момента формирования новых органов власти в муниципальных округах будут исполнять администрации муниципальных районов. Порядок их работы определяется муниципальными правовыми актами района.

хурал

