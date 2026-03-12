Политика и власть 12.03.2026 в 11:35
В Улан-Удэ секвестрировали благоустройство Арбата
Запланированные там работы урезали почти на 50 млн рублей
Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ отменили конкурс на благоустройство «Арбата» стартовой стоимостью в 317 миллионов рублей. Вместо него вчера на сайте госзакупок был объявлен электронный аукцион. При этом стоимость работ по контракту существенно понизилась – до 270 миллионов рублей.
С чем связано финансовое «обрезание» благоустройства Арбата, в мэрии пока не комментировали. Возможно, из-за проблем с бюджетом власти просто решили не выполнять часть предусмотренных проектом работ.
Заявки на аукцион закончат принимать 19 марта, а уже 23-го числа подведут его итоги.
Напомним, работы по контракту разбиты на два этапа. Первый подрядчик должен завершить до 1 октября 2026 года, а второй – до 1 сентября 2027 года.
Как ранее сообщали в мэрии Улан-Удэ, в рамках благоустройства на улице уложат новое тротуарное покрытие, смонтируют современную систему освещения, реорганизуют зеленые насаждения и создадут новые комфортные зоны отдыха. Одним из центральных элементов обновленного Арбата станет реконструированный фонтан.
Отдельное внимание будет уделено художественному наполнению пешеходной зоны. Все знаковые скульптурные композиции, от «Жезла Меркурия» до «Двух птиц», пройдут профессиональную реставрацию.
