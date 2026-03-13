Ректор ВСГИК выдвинулась на предварительное голосование «Единой России» в Госдуму

С 11 марта по 30 апреля в Бурятии принимают заявки на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выдвижение в Госдуму. Свои документы представила и ректор Восточно-Сибирского государственного института культуры Елена Перова.– Осознанно приняла решение участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия», только что подала документы. Это новый опыт в моей жизни. Считаю, что мы, кто работает с молодежью республики ежедневно, можем многое сделать для настоящего и будущего республики. С должной ответственностью буду участвовать в предвыборной кампании и с нетерпением ждать результата, – отметила она.Елена Перова – кандидат экономических наук, в 2023 году удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Бурятии». Трудовой путь во ВСГИКе прошла от рядовой сотрудницы до ректора вуза. Деятельность Елены Перовой отмечена благодарностью министра культуры России, почетными грамотами Бурятии, профильных министерств культуры и образования.Также Елена Перова входит в состав советов по науке, образованию, туризму, кадровой политике и стратегическому планированию при главе Республики Бурятия, является членом коллегии Министерства культуры РБ, возглавляет Совет ректоров вузов РБ и состоит в президиуме Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа. Замужем, имеет двоих взрослых детей.Напомним, попробовать свои силы в предварительном голосовании могут как члены «ЕР», так и беспартийные.Предварительное голосование пройдет в электронном формате с верификацией через портал Госуслуг. Победители, набравшие наибольшее количество голосов, представят партию на выборах в Госдуму.– Все актуальные проблемы, стоящие перед нашим государством, партия берет в работу на период с 2026 по 2030 годы. Это то, с чем кандидаты и пойдут на выборы. Как известно, перед ними мы собираем жителей и их предложения, чтобы в дальнейшем их отработать. Так что до сентября нам предстоит плотная работа по сбору наказов от людей. Официальная процедура запущена – ждем кандидатов, – отметил ранее Алексей Цыденов.