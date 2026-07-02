Бюджет, выборы мэра и судьба МУПа

Первого июля Улан-Удэнский городской Совет депутатов провел последнее заседание в рамках летней сессии перед каникулами, которые продлятся до сентября. Главной темой обсуждения стал вопрос утверждения параметров городского бюджета на текущий 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. Также депутаты обсудили порядок выборов мэра и другие вопросы.Бюджетный план на 2026 год предусматривает совокупный доходный объем свыше 28 миллиардов рублей. Эта сумма включает средства, обусловленные увеличением безвозмездных поступлений из республиканского бюджета более чем на миллиард рублей.Значительная часть средств будет направлена на инфраструктурные проекты: 307 миллионов рублей потратят на строительство и модернизацию сетей в центре города, еще 302 миллиона — на обновление парка общественного транспорта.- Собственные доходы бюджета возросли на 537 миллионов рублей, достигнув общего показателя в 8,6 миллиарда рублей. Расходная часть утверждена в размере 29,4 миллиарда рублей, что формирует дефицит бюджета почти в 1,4 миллиарда рублей, - рассказал председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ Жаргал Будаев.Председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Горсовета Улан-Удэ Дмитрий Путилин отметил, что бюджеты на 2027 и 2028 годы будут бездефицитными, так как это плановые периоды. Сейчас идет работа с профильными комитетами по уточнению расходной части бюджета.Депутаты также обсудили поправки к регламенту управления муниципальными активами. Согласно новым правилам, администрация Улан-Удэ наделена правами по приватизации имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий. Эта мера продиктована необходимостью реорганизации МУП «Городские маршруты» в акционерное общество, что предписано федеральным законодательством. Процесс запущен, чтобы не нарушать действующий закон, но власти Улан–Удэ ранее направили обращение с просьбой пересмотреть этот закон, чтобы оставить «Городские маршруты» в статусе МУПа.Председатель Городского Совета Чимит Бальжинимаев подчеркнул, что контроль над предприятием останется у муниципалитета: в случае создания АО он будет выступать единственным акционером со 100-процентной долей.23 сентября 2026 года в Улан-Удэ состоятся публичные слушания, которые могут фундаментально трансформировать систему городского самоуправления. Конец сентября ознаменуется обсуждением проекта нового Устава столицы Бурятии, ключевой инновацией которого станет изменение процедуры избрания мэра.По словам председателя городского Совета Чимита Бальжинимаева, документ предполагает отказ от устоявшейся модели избрания градоначальника. Соответствующий закон уже принял Народный Хурал.- Если раньше мэра выбирала конкурсная комиссия из числа депутатов, а заявку мог подать любой желающий, то теперь порядок изменится, - отметил спикер муниципального парламента. – Кандидатов на этот пост – не менее двух человек – будет выдвигать лично глава Республики Бурятия.Дальнейший выбор из предложенных кандидатур возлагается на народных избранников.Дополнительно предлагаемый проект Устава предусматривает расширение спектра механизмов прямого волеизъявления граждан. Помимо традиционных местных выборов и референдумов, для жителей Улан-Удэ появится новый формат — сход граждан, который ранее не применялся в рамках городских округов.Граждане смогут собираться для обсуждения актуальных проблем. Такие мероприятия могут проходить как в общегородском масштабе, так и на уровне отдельных районов. Ключевыми повестками станут вопросы распределения средств самообложения, когда жители самостоятельно определяют цели расходования собранных денег, а также выражение своего отношения к различным общественным инициативам.Председатель УУГСД Чимит Бальжинимаев сообщил, что с наступлением осени муниципальная жилищная инспекция прекратит свое существование, а ее полномочия перейдут к государственной жилищной инспекции.Улан-Удэнский горсовет также инициировал изменения в порядке рассмотрения административных правонарушений. В настоящее время районные комиссии, расположенные в одном здании и объединенные общей структурой, фактически работают как единый механизм, разбирая основные дела совместно. Формирование единой городской комиссии позволит сделать этот процесс более эффективным и быстрым.Кроме того, Комитет муниципального контроля предложил создать специализированную комиссию для работы с нарушениями, зафиксированными автоматическими комплексами «Дозор-МП», что обусловлено ростом нагрузки. Эта мера потребует внесения изменений в региональное законодательство об административных комиссиях.Все 13 вопросов депутаты приняли единогласно. Следующая очередная сессия состоится осенью.