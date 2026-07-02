Бюджет Бурятии вырос на два миллиарда

На прошлой неделе состоялась очередная сессия Народного Хурала. Парламентарии подвели окончательные итоги 2025 года и приняли ряд решений, нацеленных в будущее. Работа вышла далеко за рамки привычного времени. Для того, чтобы рассмотреть все вопросы, депутатами было принято решение продлить время сессии.Черту под прошлым годом депутаты подвели, заслушав сразу несколько вопросов – отчет главы Бурятии о результатах деятельности правительства, отчет главы о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года (за 2025 год), также был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета территориального ФОМСа и республиканского бюджета за 2025 год.Глава республики подробно доложил депутатам о том, чем отметился 2025 год для региона в промышленности, строительстве, социальной сфере, экологии, в развитии гражданского общества и по другим направлениям.Индекс промпроизводства в 2025 году составил 105,2 процента, в сопоставимых ценах, к уровню 2024 года. «Это выше, как среднероссийского уровня (101,3 процента), так и среднего по ДФО (102,1 процента), - выступил Алексей Цыденов.Промпредприятия отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на сумму 325,9 млрд. рублей.«Отрадно, что рост производства к 2024 году отмечается у флагманов - у Улан-Удэнского авиазавода - 121,5 процента, Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения – 104,5 процента», - привел примеры Алексей Цыденов.В 2025 году общий объем инвестиций в основной капитал составил 5,7 млрд. рублей, - 116,1 процента к уровню 2024 года. Тут заметно нарастили активность Улан-Удэнский авиазавод и ЛВРЗ.Налоговые поступления от добывающей отрасли в консолидированный бюджет республики по итогам прошлого года составили 9,5 млрд. рублей. Продолжает наращивать добычу угля разрез «Тугнуйский». «Общий объем добычи по республике в 2025 году составил 11,9 млн тонн, плюс 1,2 млн к уровню 2024 года. Общая добыча угля с 2021 по 2025 годы составила 49 млн», - пояснил глава.На Хиагдинском месторождении добыли 1100 тонн урана. Бурятия по урановой добыче находится на первом месте в России, подчеркнул глава региона. А на огромном полиметаллическом «Озерном» месторождении в конце прошлого года завершили прием основного технологического оборудования и проект вышел в промышленную эксплуатацию.Аграрные результаты из-за засухи оказались ниже, чем в 2024 году. Урожайность зерновых рухнула до 12 центнеров с гектара. Снизилось производства мяса, молока, поголовье КРС, но все равно экспорт продукции. агропромышленного комплекса вырос на 6,8 процента к 2024 году. Так, в КНР шло рапсовое масло и рапсовый жмых, это новое направление. В том числе, бурятские производители использовали рапсовое сырье из других регионов. В Монголию шла свинина. Тысячи лошадей экспортировали в Казахстан. А бурятское ООО «Хлебушек» открыло свой бизнес в Маньчжурии (КНР).В Селенгинском районе заложили облепиховые сады на 52 га. Предприниматель, который ведет облепиховый бизнес, ежедневно выпускает до 400 литров натурального сока, масла для школ. В регион пришли сотни голов племскота.Среди интересных начинания прошлого года – сотрудничество по проекту создания логистического центра российской компании «Вайлдберриез» площадью 119 тыс. квадратных метров. «Общий объем инвестиций более 7 млрд. рублей с созданием порядка 4 тыс. рабочих мест», - напомнил Алексей Цыденов.Депутатам сообщили, что республика вышла на 8 место в стране по ипотечной активности. «Половина кредитов в республике выдана по дальневосточной 2-процентной ипотеке и работают другие программы», - констатировал глава.Выслушав отчет, депутаты задали ряд вопросов о растущем госдолге Бурятии, ремонте теплосетей в Улан-Удэ, ремонте моста в селе Кика. Алексей Цыденов пояснил ситуацию. Сессия положительно оценила работу правительства за прошлый год. «Алексей Самбуевич, спасибо!», - поблагодарил Владимир Павлов, председатель Народного Хурала.Второй отчет за главу представил Владимир Хингелов, министр экономики республики. По итогам прошлого года из 251 индикатора было исполнено 229 (91,2 процента). По просьбе депутатов, он сделал упор на недостигнутых.Не достигнута цель по суммарному коэффициенту рождаемости, а также по рождаемости третьих и последующих детей. Снижение числа женщин детородного возраста усугубляется повышением возраста рождения первенца (26 лет, а раньше было 22 года). Не выполнен показатель отгрузки продукции обрабатывающей промышленности. «Основной фактор – сокращение производства железнодорожных локомотивов подвижного состава на ЛВРЗ (сократилась программа развития «РЖД») и на Селенгинском ЦКК снизился объем выпуска картона (цена падает, высокая конкуренция внутри страны)», - доложил министр.В сфере экспорта негативное влияние оказал срыв поставок продукции авиазавода в КНР из-за несвоевременного поступления комплектующих. Также упало число экспортеров из малого, среднего бизнеса Бурятии - из-за санкций, перехода на дружественные валюты, удорожания логистики. И т. д. Задав ряд вопросов, депутаты приняли отчет.Заметные корректировки были внесены в бюджет-2026. Законопроект внес глава Бурятии, а представил министр финансов Георгий Мадаев.Плановые назначения по налоговым, неналоговым доходам предложили увеличить на 2 млрд. рублей. Планируется рост по НДПИ, НДФЛ и ряду других. Одновременно ожидается падение по налогу на прибыль, по упрощенной системе налогообложения и т. д. Но, в итоге, баланс корректировок сложился положительным. Депутаты детально рассмотрели предложения правительства на заседаниях комитетов Хурала, поэтому на сессии больших вопросов не возникло. Законопроект был одобрен, с учетом ряда поправок. Также сессия утвердила исполнение бюджета за прошлый год.По теме финансов депутаты в рамках «правительственного часа» еще заслушали информацию Нацбанка по Бурятии о финансовой доступности – доступности снятия денег с банковских карт в малых населенных пунктах. Уровень финансовой доступности к началу текущего года составлял 68,8 процента. В ДФО Бурятия находится на последнем месте, несмотря на то, что хотя за год показатель вырос на 1,8 процента.Управляющий отделением Национальным банком по Республике Бурятия Сибирского ГУ ЦБ России Виталий Пономарев указал, что главная причина этого – большая протяженность региона, низкая плотность населения, удаленность отдельных сел, недостаточное качество связи, ограниченное присутствие банковской, почтовой инфраструктуры.Для решения проблемы создана «рабочая группа» и кое-где произошли положительные сдвиги, но на сессии раздавались критические голоса. Так, депутат Вячеслав Цыбикжапов заявил, что принимаемые меры по повышению финансовой доступности явно недостаточны. Он предложил правительству взять вопрос на контроль и представить Народному Хуралу конкретные предложения по увеличению уровня финансовой доступности.Заметная новинка появилась в законодательстве Бурятии об обороте алкогольной продукции. Речь идет о так называемых «наливайках» - заведениях, общепита, где идет продажа алкоголя. «Когда в магазинах прекращается розничная продажа алкоголя, некоторые недобросовестные предприниматели осуществляют в «наливайках» розничную продажу на вынос», - отметил на сессии Семен Матхеев, председатель «аграрного» комитета Народного Хурала.Фактически, многие такие точки является не заведениями общепита, а замаскированными магазинами по продаже алкоголя, но без «магазинских» ограничения по времени торговли.Теперь в Бурятии розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах, не допускается с 20 часов до 11 часов по местному времени.«Ограничение вступает в силу с 1 марта 2027 года», - отметил Семен Матхеев.Проведенная оценка регулирующего воздействия новинки показала, что возможные выпадающие доходы республиканского бюджета составят 9,8 млн рублей в год. При подготовке законопроекта, также было получено положительное экспертное заключение минэкономики республики.Ограничения на реализацию алкоголя, которые были введены в республике раньше, помогли поддержать динамику на снижение потребления алкогольной продукции. Дополнительные шаги призваны снизить число административных правонарушений, преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, обеспечить возле домов тишину и покой в вечернее время, оказать профилактическое влияние на снижение негативных последствий потребления спиртного для здоровья жителей региона.Кроме того, внесены изменения в закон об ограничении розничной продажи несовершеннолетним безникотиновой бестабачной курительной продукции. Как пояснил Семен Матхеев, теперь молодой покупатель может подтвердить свою личность и возраст с использованием национального мессенджера «Макс».Были и другие решения, касавшиеся самых разных направлений.Бурятия вступает в эксперимент, касающийся предоставления услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Это новое слово в турбизнесе. Депутат Анатолий Кушнарев напомнил, что в этот федеральный эксперимент уже вступили 17 регионов. «В целом, законопроект направлен на легализацию деятельности собственников гостевых домов, повышение безопасности, качества услуг, защиту прав потребителей, увеличение доходов бюджета», - сказал он.Гостевые дома, которые зарегистрировались в реестре, имеют право вести турдеятельность. «Закон действует с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2027 года. Если результат будет положительным, то в 2028 году будет разработан федеральный закон», - пояснил Анатолий Кушнарев.В ходе предварительной работы, прошли встречи с владельцами гостевых домов, где им разъяснили, что для них тарифы на энергоснабжение, водопотребление, водоотведение и т. д. останутся на уровне физических лиц. Сессия одобрила закон об эксперименте.Депутаты также приняли решение по кадровому вопросу, полномочиям в сфере жилищного надзора, определили порядок бесплатного выделения земли участниками спецоперации и членами их семьями, для поддержки развития некоторых сельских районной одобрили перевод ряда участков сельхозземель в иную категорию, поддержали развитие национальных видов спорта, и так далее.