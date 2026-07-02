Вхождение в ДФО было правильным

Представители различных ведомств Бурятии, ученые, общественники, предприниматели приняли участие в обсуждении проекта «Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года». В Улан-Удэ прошла стратегическая сессия, на которой участники могли высказать свое мнение о будущем развитии Бурятии, ДФО, выдвинуть предложения. Можно было высказать свои предложения как по региональному разделу упомянутой Стратегии, касающемуся непосредственно Бурятии, так и по ДФО в целом.Регионы Дальнего Востока играют большую роль в расширении связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, куда смещается экономический центр мира. Без развития этого российского макрорегиона невозможно говорить о полноценном участии нашей страны в жизни АТР.Переход Республики Бурятия из Сибирского федерального округа в Дальневосточный, который произошел в свое время, позволил региону получить доступ к стимулирующим мерам, вводимым федеральным центром для ДФО. Это стало дополнительным толчком к развитию. Свои идеи участники генерировали, работая в шести группах. Они были тематическими: «промышленность», «здравоохранение и спорт», «сельское хозяйство, сервисная экономика, туризм» и др.Стратегия-2036 разрабатывается в рамках поручений президента России Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося в 2025 году. Активное участие в разработке документа принимает Федеральное автономное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» (подведомственное учреждение Минвостокразвития России).Как отмечает зампред правительства России – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, до 1 августа 2026 года новая Стратегия должна быть уже утверждена.Благодаря реализации предыдущей Стратегии регионам ДФО удалось достичь неплохих результатов.«За десять лет инвестиции в основной капитал ДФО выросли на 286%, значительно обогнав среднероссийский показатель. Промышленное производство увеличилось на 168%. Тоже больше, чем в среднем по России. Обрабатывающее производство – на 223%. Объем строительных работ на Дальнем Востоке вырос на 244%.Считаю важным, что доходы регионов увеличились более чем в два раза. Сократился миграционный отток. В то же время нам необходимо принять новую Стратегию, и она должна быть не просто следующим шагом, а стать тем инструментом, который позволяет не только продолжать, но и повышать эффективность работы, стимулировать изменения, которые происходят в регионах, улучшать прежде всего жизнь людей. Стратегия должна синхронизироваться с национальными целями и национальными проектами, с отраслевыми и стратегическими документами, опираться на сформированную социально-экономическую модель развития округа», - говорит Юрий Трутнев.Среди основных направлений, на которых сосредоточен проект новой Стратегии, - наращивание энергетической и транспортной инфраструктуры (в том числе повышение транспортной связанности территорий, малая авиация и др.), народосбережение, развитие науки и технологий, включая цифровизацию и роботизацию, дальнейшее формирование комфортных условий для проживания на Дальнем Востоке, расширение добычи полезных ископаемых и т. д. Важна также адаптация регионов к изменению климата.Планы у Дальнего Востока довольно амбициозные, поэтому впереди очень много работы. Например, будет программа, которая предусмотрит рост уровня газификации ДФО с 28% до 50%.Среди массы предложений, разработанных в тематических группах, отобраны десять лучших.В их числе оказалось предложение стимулирования развития агломераций – укрупнение опорных населенных пунктов путем присоединения к ним близлежащих сел, поселков с одновременным усилением внимания к развитию опорных. Была такая необычная идея, как создание специализированного антикризисного центра, наделенного полномочиями по временному выкупу системообразующих предприятий региона, оказавшихся в кризисной ситуации, с последующей санацией и обратной приватизацией.На фоне бурного развития дронов интересно смотрелась идея по внедрению перевозки грузов, в том числе между регионами, с использованием беспилотных систем. В области повышения квалификации педагогов участники стратегической сессии предложили развивать дистанционную форму с применением искусственного интеллекта. И так далее.«Может показаться, что сейчас не место и не время обсуждать Стратегию, что будет в 2030 году, в 2035-м. Что сейчас стоит вопрос разобраться с текущими проблемами. Это понятно, но неправильно. Стратегия определяет, куда мы идем», - отметил Алексей Цыденов, глава Бурятии.Глава напомнил, что в 2012 году в стране принято стратегическое решение, что идем на Восток. По поручению президента России начали развивать БАМ и Транссиб. Потом произошло много событий – вхождение Крыма, ковид, вхождение Донбасса, усиление санкций и т. д. Несмотря на все, БАМ и Транссиб за это время вдвое повысили свою пропускную способность.«Если бы тогда не приняли правильное решение, то сегодня, когда Запад закрылся, страна вообще была бы в тупике», - сказал Алексей Цыденов, напомнив, что даже в нелегкой сегодняшней ситуации строится второй Северомуйский тоннель. «15 километров в тяжелых условиях. Но это повысит провозную способность еще в два раза», - подчеркнул глава важность стратегического видения.После принятия дальневосточной Стратегии следующим шагом станет утверждение комплексного плана развития ДФО как инструмента ее реализации.По словам доктора экономических наук профессора БГСХА Елены Ванчиковой, принимавшей участие в этом мероприятии, будущая Стратегия предлагает решить достаточно большой комплекс задач. Предложения, которые она внесла, касались вопросов межрегиональной дифференциации и кооперации на Дальнем Востоке. «Чтобы у нас было единое экономическое пространство, пронизанное различными экономическими связями», - отметила Елена Ванчикова.Ученый напомнила о первом в России офсетном контракте (контракт со встречными инвестобязательствами. – Прим. ред.) между четырьмя регионами. Он заключен на Петербургском международном экономическом форуме год назад. «Один регион являлся производителем, а три региона гарантировали, что они будут потреблять эту продукцию. Офсетные договоры относятся к государственно-частному партнерству, но эту инициативу нужно развивать», - отметила Елена Ванчикова.Если разные части ДФО наработают крепкие связи между собой, то развитие одних будет помогать развитию других.«Сейчас достаточно большие инвестиции идут в Амурскую область, Приморский край. Но это не останавливает, допустим, миграционный отток из других регионов, где нет больших инвестиционных вложений. Для того чтобы регионы ДФО развивались более сбалансированно, необходимо, чтобы они были связаны с друг другом», - такова идея Елены Ванчиковой.Говоря о предложении усилить кооперацию внутри ДФО, глава Бурятии полностью поддержал его.Елена Ванчикова отметила, что время подтвердило правоту решения о включении Бурятии в состав ДФО. «Этот вопрос пытались решить и раньше, но удалось это Алексею Самбуевичу», - сказала она.Руководитель Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия Владимир Лучников поднял темы промышленности, технологий и кадров, стабильных правил и предсказуемости среды для инвестиций.«Кадровая политика должна быть производным от промышленной политики. Любой директор завода скажет, что готов вложиться во что-то, если будет устойчивый контракт - на 25 лет, условно говоря. Но мы все понимаем, что в рамках конкурентных процедур, согласно 44-ФЗ и др., не можем заключить долгосрочный контракт - у Росатома свои закупки, у всех остальных… Я не могу заключить долгосрочный контракт с Газпромом на 25 лет. Это вопросы, которые надо решать», - привел пример Владимир Лучников.Он тоже поддержал переход республики в состав ДФО. «В 2018 году, когда я проснулся вдруг на Дальнем Востоке, был искренне рад», - отметил промышленник.Глава Бурятии тоже высказал свои мысли. Так, Алексей Цыденов поднял темы интеграции участников спецоперации в дело развития ДФО, креативной экономики, развития «безлюдных технологий», национального и культурного разнообразия Дальнего Востока.Общественник Сергей Дудник из Общественной палаты Бурятии сосредоточился на проблематике сельского хозяйства, туризма и сервиса. Здесь много моментов, которые остаются нерешенными в Бурятии и других регионах ДФО.«У нас есть что показать туристам. Например, в Бурятии такие места есть практически в каждом районе. Это надо максимально использовать, но инфраструктура во многих местах еще недостаточно развита. Дороги, места, чтобы остановиться, отдохнуть... Конечно, некоторым нравится дикая природа, но сейчас многие туристы стали требовательными к условиям. Надо на каждом объекте создать минимум условий – туалет, столы, скамейки, где можно выпить чаю, принесенного с собой, послушать рассказы об этом месте. И места туристического притяжения стали бы еще более притягательными», - сказал он.Общественник напомнил, что, например, в республике возле Надеинских камней сделали две беседки, поставили туалет. «Людям стало приятнее приезжать, отдохнуть, познакомиться с этим местом. Допустим, на Лев-горе тоже сделана смотровая площадка, безопасные лестницы. Если каждый такой объект в Бурятии, Забайкальском крае, Якутии, других частях ДФО так облагородить, то было бы замечательно», - считает он.Сергей Дудник назвал форму работы, когда к разработке Стратегии привлекаются все заинтересованные стороны, очень правильной. Он отметил, что в высоких кабинетах не могут знать обо всем, а на таких мероприятиях есть возможность получить информацию от людей, которые видят проблему, живут с ней, но хотели бы решить ее.