Политика и власть 03.07.2026 в 15:48

Первый замминистра культуры Бурятии уволится сразу после «Алтарганы»

Владимир Кожевников решил покинуть министерство по собственной инициативе
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Текст: Андрей Константинов
Первый замминистра культуры Бурятии уволится сразу после «Алтарганы»
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Первый заместитель министра культуры Бурятии Владимир Кожевников написал заявление об увольнении. Согласно постановлению главы республики, он будет уволен по собственной инициативе 6 июля, сразу после завершения масштабного международного фестиваля «Алтаргана».

Владимир Кожевников отработал на посту первого замминистра менее полутора лет – его назначили 5 марта 2025 года. До этого он 2,5 года возглавлял Бурятский республиканский хореографический колледж, а ранее на протяжении 39 лет работал в Бурятском государственном театре оперы и балета.

Владимир Кожевников – Заслуженный артист Российской Федерации (2006), Заслуженный артист Республики Бурятия (2000), Лауреат государственной премии Республики Бурятия (2006). Имеет Почетную грамоту Министерства культуры РБ (2011), Почетную грамоту Народного Хурала (2014), медаль ордена «Трудовая доблесть» (2019).

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