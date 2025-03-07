Политика и власть 07.03.2025 в 17:18

Новым заместителем министра культуры Бурятии стал заслуженный артист

Владимир Кожевников почти 40 лет жизни посвятил работе в театре оперы и балета
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Новым заместителем министра культуры Бурятии стал заслуженный артист
Фото: пресс-служба правительства РБ
5 марта заместителем министра культуры Бурятии был назначен Владимир Кожевников, который до этого возглавлял республиканский хореографический колледжа, а ранее 39 лет отдал работе в театре оперы и балета.

Владимир Кожевников родился 4 декабря 1964 года в Улан-Удэ. Окончил Бурятское государственное хореографическое училище в 1983 году, Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств в 2006 году.

По окончании училища на протяжении 39 лет – с 1983 по 2022 годы - работал в Бурятском государственном театре оперы и балета.

«В театре Владимир Вениаминович проявил себя как талантливый артист, педагог, внесший значительный вклад в развитие бурятского балетного искусства. Принимал активное участие во всех постановочных процессах текущего репертуара театра: «Лебединое озеро», «Пер Гюнт», «Коппелия», «Корсар», «Баядерка» и другие», - сообщили в правительстве республики.

В октябре 2022 года Владимир Кожевников возглавил Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева.

«Коллектив под его руководством успешно решал задачи по сохранению высоких традиций учебного заведения и их развитию. При этом классическое образование преподается в соответствии с современными требованиями. Воспитанники Бурятского республиканского хореографического колледжа участвуют и побеждают в конкурсах российского и международного уровня», - отметили в правительстве.

Владимир Кожевников – Заслуженный артист Российской Федерации (2006), Заслуженный артист Республики Бурятия (2000), Лауреат государственной премии Республики Бурятия (2006), имеет Почетную грамоту Министерства культуры РБ (2011), Почетную грамоту Народного Хурала (2014), медаль ордена «Трудовая доблесть» (2019).
Теги
назначение

Все новости

Новым заместителем министра культуры Бурятии стал заслуженный артист
07.03.2025 в 17:18
Женщин в Улан-Удэ поздравили с праздником восьмеркой из мужчин
07.03.2025 в 16:53
В Бурятии торжественно открылся Кубок России по пулевой стрельбе
07.03.2025 в 16:45
В Нижнеангарске и Таксимо отремонтируют аэропорты
07.03.2025 в 16:31
В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей
07.03.2025 в 16:20
Машина с малолетними детьми в Улан-Удэ вылетела на встречную полосу
07.03.2025 в 15:45
В Бурятии готовятся к Межрегиональному фестивалю старообрядческой культуры
07.03.2025 в 15:41
Великое снижение преступности
07.03.2025 в 15:15
Купленный букет в Улан-Удэ может уничтожить все домашние растения
07.03.2025 в 14:31
Судебные приставы сделали сюрприз коллегам, чьи сыновья и мужья находятся на СВО
07.03.2025 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

Читайте также
В Нижнеангарске и Таксимо отремонтируют аэропорты
На это потратят 5 миллиардов рублей
07.03.2025 в 16:31
Алексей Цыденов познакомился с главным следователем
Главе Бурятии официально представили Евгения Лагацкого
05.03.2025 в 14:36
Будущее Бурятии обсудят на стратегических сессиях
На масштабное мероприятие приглашены всех активные участники гражданского общества
05.03.2025 в 10:41
В Бурятии председателя райсуда проводили в отставку
Юрий Бахутов проработал судьей более 17 лет
28.02.2025 в 12:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru