Новым заместителем министра культуры Бурятии стал заслуженный артист

5 марта заместителем министра культуры Бурятии был назначен Владимир Кожевников, который до этого возглавлял республиканский хореографический колледжа, а ранее 39 лет отдал работе в театре оперы и балета.Владимир Кожевников родился 4 декабря 1964 года в Улан-Удэ. Окончил Бурятское государственное хореографическое училище в 1983 году, Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств в 2006 году.По окончании училища на протяжении 39 лет – с 1983 по 2022 годы - работал в Бурятском государственном театре оперы и балета.«В театре Владимир Вениаминович проявил себя как талантливый артист, педагог, внесший значительный вклад в развитие бурятского балетного искусства. Принимал активное участие во всех постановочных процессах текущего репертуара театра: «Лебединое озеро», «Пер Гюнт», «Коппелия», «Корсар», «Баядерка» и другие», - сообщили в правительстве республики.В октябре 2022 года Владимир Кожевников возглавил Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева.«Коллектив под его руководством успешно решал задачи по сохранению высоких традиций учебного заведения и их развитию. При этом классическое образование преподается в соответствии с современными требованиями. Воспитанники Бурятского республиканского хореографического колледжа участвуют и побеждают в конкурсах российского и международного уровня», - отметили в правительстве.Владимир Кожевников – Заслуженный артист Российской Федерации (2006), Заслуженный артист Республики Бурятия (2000), Лауреат государственной премии Республики Бурятия (2006), имеет Почетную грамоту Министерства культуры РБ (2011), Почетную грамоту Народного Хурала (2014), медаль ордена «Трудовая доблесть» (2019).