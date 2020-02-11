Коммунисты пошли на штурм комиссий Хурала Бурятии

КПРФ решила активнее заниматься коррупцией и депутатской этикой





Сразу по три депутата из фракции КПРФ в Хурале Бурятии написали заявление о вступлении в комиссию по противодействию коррупции и комиссию по мандатам и депутатской этике. Вопрос о расширении состава этих комиссий будет рассмотрен на очередной сессии республиканского парламента 3 марта.