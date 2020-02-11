Коммунисты пошли на штурм комиссий Хурала Бурятии

Сразу по три депутата из фракции КПРФ в Хурале Бурятии написали заявление о вступлении в комиссию по противодействию коррупции и комиссию по мандатам и депутатской этике. Вопрос о расширении состава этих комиссий будет рассмотрен на очередной сессии республиканского парламента 3 марта.
Сейчас в комиссию по противодействию коррупции входят 10 депутатов. В их числе уже есть два коммуниста: Буда-Ширап Батуев и Игорь Михайлов. К ним хотят присоединиться Тумэн Дондоков, Анатолий Ковалёв и Леонтий Красовский.
В комиссии по мандатам и депутатской этике пять депутатов, среди которых коммунистов нет. Возглавляет ее Екатерина Цыренова, ранее со скандалом покинувшая фракцию КПРФ. В нее хотят вступить Буда-Ширап Батуев, Анатолий Ковалёв и Игорь Михайлов.
Отметим, численно состав этих комиссий не ограничен, депутатов в них включают на основании личного заявления.
Пикантность ситуации придает то, что ранее, в декабре 2019 года, комиссия по мандатам и депутатской этике рассматривала вопрос об участии депутатов из фракции КПРФ Виктора Малышенко и Егора Олзоева в несанкционированных митингах, проходивших в Улан-Удэ 9-10 сентября. Комиссия признала поведение Виктора Малышенко и Егора Олзоева неэтичным и предложила им принести публичные извинения
за нарушение правил депутатской этики. Не исключено, что для защиты своих коллег от подобных осуждений в будущем коммунисты решили «разбавить» состав комиссии своими депутатами.
Фото: «Номер один»
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