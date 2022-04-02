СКОРБИМ 02.04.2022 в 19:59

На Украине героически погиб военный из Хакасии, служивший в Улан-Удэ

Боргоякова Владимира не стало 12 марта
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На Украине героически погиб военный из Хакасии, служивший в Улан-Удэ
На Украине погиб Боргояков Владимир Владимирович, 1985 г.р, старшина. Он умер 12 марта при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на востоке Украины.

"Военный из Хакасии, служивший в Улан-Удэ. Гвардии старшина служил по контракту в 5 отдельной гвардейской танковой бригаде (Бурятия) в должности командира танка. Удостоен 11 воинских наград, в т.ч. орденом Мужества", - сообщают родные погибшего.

Владимир Владимирович Боргояков родом из Аскизского района (Республика Хакасия) , ему было 37 лет. У него остались родители, младший брат и супруга.
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