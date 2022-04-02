На Украине героически погиб военный из Хакасии, служивший в Улан-Удэ

На Украине погиб Боргояков Владимир Владимирович, 1985 г.р, старшина. Он умер 12 марта при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на востоке Украины."Военный из Хакасии, служивший в Улан-Удэ. Гвардии старшина служил по контракту в 5 отдельной гвардейской танковой бригаде (Бурятия) в должности командира танка. Удостоен 11 воинских наград, в т.ч. орденом Мужества", - сообщают родные погибшего.Владимир Владимирович Боргояков родом из Аскизского района (Республика Хакасия) , ему было 37 лет. У него остались родители, младший брат и супруга.