СКОРБИМ 05.04.2022 в 09:38
На Украине героически погиб Жаргал Дашиев
Старший сержант награжден Орденом Мужества посмертно
Во время спецоперации на Украине погиб старший сержант Дашиев Жаргал Нимацыренович, 1984 года рождения, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.
Жаргал родился 11 февраля в Хоринском районе, с.Баруун-Хасурта. В 1999 году окончил школу и поступил на учебу. С 2002 года по 2004 год проходил военную службу по призыву в г.Комосомольск-на-Амуре.
В июле 2005 года поступил на контрактную службу в в/ч 33134 г.Кяхта, в 2009 году перевелся в Улан-Удэ в в/ч 46108.
"Жаргал был очень добрым, сильным, надежным мужем и отцом. Отзывчивым человеком, старался всегда помочь, даже добрым словом. Это большая потеря для семьи.. У него остались беременная жена, 2 дочери, сестры и братья", - сообщают родные военнослужащего.
Награжден орденом мужества посмертно.
Жаргал родился 11 февраля в Хоринском районе, с.Баруун-Хасурта. В 1999 году окончил школу и поступил на учебу. С 2002 года по 2004 год проходил военную службу по призыву в г.Комосомольск-на-Амуре.
В июле 2005 года поступил на контрактную службу в в/ч 33134 г.Кяхта, в 2009 году перевелся в Улан-Удэ в в/ч 46108.
"Жаргал был очень добрым, сильным, надежным мужем и отцом. Отзывчивым человеком, старался всегда помочь, даже добрым словом. Это большая потеря для семьи.. У него остались беременная жена, 2 дочери, сестры и братья", - сообщают родные военнослужащего.
Награжден орденом мужества посмертно.
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