СКОРБИМ 05.04.2022 в 09:38

На Украине героически погиб Жаргал Дашиев

Старший сержант награжден Орденом Мужества посмертно
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На Украине героически погиб Жаргал Дашиев
Во время спецоперации на Украине погиб старший сержант Дашиев Жаргал Нимацыренович, 1984 года рождения, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.

Жаргал родился 11 февраля в Хоринском районе, с.Баруун-Хасурта. В 1999 году окончил школу и поступил на учебу. С 2002 года по 2004 год проходил военную службу по призыву в г.Комосомольск-на-Амуре.

В июле 2005 года поступил на контрактную службу в в/ч 33134 г.Кяхта, в 2009 году перевелся в Улан-Удэ в в/ч 46108.

"Жаргал был очень добрым, сильным, надежным мужем и отцом. Отзывчивым человеком, старался всегда помочь, даже добрым словом. Это большая потеря для семьи.. У него остались беременная жена, 2 дочери, сестры и братья", - сообщают родные военнослужащего.

Награжден орденом мужества посмертно.
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