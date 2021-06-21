Обращение к жителям Бурятии: «Ковидный стационар заполнен на 99%»

Главный врач БСМП рассказал о заболевших и ситуации в больнице

Бурятия продолжает бороться с третьей волной коронавирусной инфекции. В местном паблике «Весь Улан-Удэ» появилось обращение от главного врача ГАУЗ «Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» Дмитрия Матыпова.

- В настоящий момент ковидный стационар заполнен практически на 99%. Поступают вновь заболевшие люди с ковидом более тяжелой формы, все они находятся в коридорах, уже госпитализировать некуда. Выписать тоже не можем, потому что не так давно поступили, - рассказал врач.

Врачи отметил, что медперсонал сейчас вновь работает на износ, на 100%.

- Устают очень сильно, поэтому прошу настоятельно поменьше встречаться, не устраивать свадьбы, юбилеи, дни рождения и тому подобные массовые мероприятия. Носите маски, соблюдайте санэпид режим, обрабатывайте руки, соблюдайте социальную дистанцию, обрабатывайте руки. Берегите себя и поберегите медперсонал, - обратился Дмитрий Матыпов.

Напомним, сегодня в Бурятии начато расследование о проведении в минувшие выходные крупного банкета в одном из заведений Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики. Во время запрета массовых мероприятий местный политик устроил свадьбу с 300 гостями. Тем временем, общее число летальных исходов сегодня перевалило за 1 тысячу, за минувшие сутки умерли 15 человек.









фото: "Весь Улан-Удэ"