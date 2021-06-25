25.06.2021
В Улан-Удэ автоледи сбила ровесницу

В Улан-Удэ автоледи сбила ровесницу

С начала июня в городе зарегистрировано шесть  ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах

В Улан-Удэ 54-летняя водитель автомобиля Toyota Funcargo, следуя по улице  Жердева на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода-ровесницу.

В результате ДТП женщина с ушибами и ссадинами доставлена вчера в медицинское учреждение, после осмотра отпущена домой, сообщили в ГИБДД по Бурятии.

На месте ДТП выявлен недостаток в содержании улично-дорожной сети -  отсутствие горизонтальной разметки. Сотрудники ГИБДД составили соответствующий акт. Всего же с начала текущего месяца зарегистрировано шесть  ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах.

Фото: ГИБДД
ДТП женщины переход
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