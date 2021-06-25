В Улан-Удэ автоледи сбила ровесницу

С начала июня в городе зарегистрировано шесть ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах



В Улан-Удэ 54-летняя водитель автомобиля Toyota Funcargo, следуя по улице Жердева на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода-ровесницу.



В результате ДТП женщина с ушибами и ссадинами доставлена вчера в медицинское учреждение, после осмотра отпущена домой, сообщили в ГИБДД по Бурятии.



На месте ДТП выявлен недостаток в содержании улично-дорожной сети - отсутствие горизонтальной разметки. Сотрудники ГИБДД составили соответствующий акт. Всего же с начала текущего месяца зарегистрировано шесть ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах.



Фото: ГИБДД

