В Улан-Удэ пояснили ситуацию с водителем, высадившим ребенка не на той остановке

Водитель маршрутки все отрицает, родители девочки просят откликнуться свидетелей



В администрации Улан-Удэ рассказали о ситуации на маршруте №100, водитель которого не остановился по требованию ребенка и высадил 11-летнюю девочку на другой остановке. Как сообщает Комитет по транспорту, согласно данным ГЛОНАСС-мониторинга, установлена машина, проезжавшая на этом участке маршрута в указанный промежуток времени. Водитель вместе с руководителем маршрута вызван в Комитет по транспорту города для дачи пояснений. Однако, водитель отрицает описываемые события.



- По итогам рассмотрения инцидента перевозчиком будет принято решение о наложении взыскания на водителя. Обычно в таких случаях применяется увольнение. Сотрудники комитета связались с мамой девочки по телефону, довели информацию о проводимых действиях со стороны Комитета по транспорту. Этот случай будет рассмотрен на очередном собрании водительского состава маршрута № 100, а также с руководителями всех городских маршрутов на планерном совещании, - рассказали в администрации города.



Напомним, несколько дней назад в социальных сетях горожанка рассказала о неприятном инциденте, случившемся с ее дочерью. По словам женщины, ее 11-летняя дочка ехала 23 июня до остановки «Абсолют» на 100-м маршруте. Но на остановке было много других машин, и водитель проехал ее со словами «Ноги не отвалятся, дойдешь», а затем высадил ребенка на остановке «Стрелка». Женщина рассказала, что другие пассажиры возмущались, однако к их мнениям водитель не прислушался. История появилась в паблике «Аноним 03». Родители девочки просят откликнуться свидетелей. Как они считают, водитель подверг ее опасности – на остановке «Стрелка» множество проезжающих машин из других районов, по их мнению ,с ребенком могли случиться неприятности.





Фото: Номер один

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