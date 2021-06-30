В Улан-Удэ строительство ТРЦ под оперным театром приостановлено

Выявлено отклонение строящегося здания от проекта по высотным отметкам



В Улан-Удэ в торговом центре, строящемся по оперным театром, выявлены отклонения от проектной документации, по которой выдано разрешение на строительство. В частности, по высотным отметкам, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Муниципальный Комитет по строительству направил в Госстройнадзор письмо об устранении нарушений и приостановлении стройки до устранения этих нарушений», - рассказала Татьяна Сукнева, начальник отдела разрешительной документации Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.







«Это беспрецедентный случай для нашего города. Разрешение было выдано на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но строительство, похоже, ведется с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра», - высказал в соцсетях свое мнение о ситуации мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Планировалось, что полуподземный торговый центр займет 4,5 тысячи квадратных метров. На самом верху участка появятся фонтан, зона отдыха, деревья и клумбы. А самое главное – объект не должен закрывать обзор на видовую площадку театра. В реальности же четырехэтажное здание оказалось выше заявленного проектом. Застройщик соответствующие изменения в разрешение на строительство не внес, поясняет Комитет по строительству. Откорректированная проектная документация в настоящее время не согласована с Комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением.



Отметим, разрешение на строительство компания «Бест плюс» получила в январе этого года. Решение по дальнейшему возведению объекта будет принято после того, как Госстройнадзор завершит комплексную проверку.



Автор проекта архитектор Геннадий Хунхенов на своей странице в Facebook сегодня также изложил свою точку зрения в возникшем споре.



«Действительно, площадка сложная и ответственная. С одной стороны, я понимаю и в целом поддерживаю неравнодушие граждан и активизацию общественного мнения, с другой - абсолютно не принимаю некоторые суждения и оценки с грубым упрощением и искажением действительности. Хотелось бы призвать всех заинтересованных лучше ознакомиться с материалом для более объективной оценки и принятия взвешенных решений», - написал он.



По его мнению, главное - в сравнении с ранее согласованным проектом- в итоговом проектном решении сохранены:



- основная концепция благоустройства и озеленения верхней платформы;

- количество этажей (нижний подземный и три полуподземных);

- конструктивная схема (оси колон), габариты в плане;



А частичные изменения были приняты в ходе рабочего проектирования и разработки котлована:



- из-за скального основания котлована отметка фундамента была поднята на

60см; на 30см добавился слой верхней инверсионной эксплуатируемой кровли

(разуклонка ливневых стоков, дренажный слой газонов, растений) итого 90 см.

-выявилась необходимость выхода с эвакуационной лестницы на промежуточную платформу (отм.+7.800) из-за этого продолжена верхняя часть перекрытия на один пролет в южную сторону, формируя дополнительный парадный вход на промежуточной платформе».



Отдельно архитектор затронул зонирование и стилистику в дизайне благоустройства.



«Проектом сохраняется основная концепция - символическая и функциональная поддержка театра, где композиционным ядром является амфитеатр с летней театральной (фестивальной) площадкой для проведения праздничных концертных мероприятий, театрализованных шоу . В отличие от площади Советов эта площадка была бы более доступной для творческой молодежи в повседневной жизни. В отличие от прошлого однородно классического стиля с характером площади, в новом проекте предлагается многофункциональное зонирование с более разнообразным сценарием отдыха. По периметру добавляются прогулочные теневые аллеи, подтрибунные павильоны-киоски, навесы, ресторанные веранды, со стороны театра, по центру, оформлена импровизированная малая сцена для существующего внутреннего дворика», - пишет Геннадий Хунхенов.



«Стилистика нового варианта построена на сочетании классических (традиционных-гранит,керамогранит,мрамор) и современных элементов дизайна, с применением передовых технологий, материалов покрытий, (информационные Led-панели, фито-стены павильонов-навесов, покрытие трибун амфитеатра террасной доской, кинетические элементы освещения и др.) В связи с оптимизацией в конструкции атриума с верхним световым фонарем, изменена конфигурация водной зоны, но с сохранением каскада фонтанов, воды стекающей по остеклению, боковым стенам, и в нижней части зоны детских контактных игровых «сухих» фонтанов. Северный вертикальный фасад светового фонаря решен в классической стилистике «садового павильона», где в центральной парадной арке также размещен вертикальный водопад. Эту плоскость планируется сделать интерактивной инфо-панелью (лазерный проектор, led-панели). В последующей стадии дизайна на этом участке предусмотрены места для арт-объектов, скульптур и селфи-зоны», - рассказывает автор проекта.



«Таким образом, в контексте задач развития территорий, турмаршрутов, арт-пространств, именно под театром можно и нужно делать развитое и многофункциональное место отдыха для горожан и гостей столицы», - подчеркивает он.



А что касается торгово-развлекательного центра, то Геннадий Хунхенов также выразил сомнения по поводу именно торговли.



«Прежде и сейчас я убежден, что сегодня более актуально обслуживание в сфере досуга, питания, развлечений, семейного, детского, молодежного отдыха, особенно в таком месте. В эскизном и конкурсном проекте я позиционировал этот объект как культурно-развлекательный центр или «Фестиваль-центр». Предполагалось что это место идеально подходит для экспонирования и презентации все лучшего произведенного в Бурятии в сфере культуры, но не как в музеях и заведениях культуры, а как в шоу-галереях, художественных, ювелирных и сувенирных салонах, театрально-музыкальных салонах, арт-кафе, молодежных ресто-клубов... В этом случае, мог бы получиться неплохой туристический кластер и место притяжения горожан и гостей столицы», - написал архитектор.



И добавил по поводу отклонения от проекта: «Я прилетаю в июле, будем все сверять. Допускаю, во время стройки, когда оголены конструкции и нет обратной засыпки, то картина представляется крайне не привлекательной».



Фото: info.ulan-ude-eg.ru В Улан-Удэ в торговом центре, строящемся по оперным театром, выявлены отклонения от проектной документации, по которой выдано разрешение на строительство. В частности, по высотным отметкам, сообщили в пресс-службе городской администрации.«Муниципальный Комитет по строительству направил в Госстройнадзор письмо об устранении нарушений и приостановлении стройки до устранения этих нарушений», - рассказала Татьяна Сукнева, начальник отдела разрешительной документации Комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Как ранее информировал «Номер один» , по инициативе мэрии города 29 июня специалисты Госстройнадзора начали проверку строительства торгового центра, расположенного за театром оперы и балета. Причиной тому послужили вопросы горожан по поводу того, что новое строение закрывает театр.«Это беспрецедентный случай для нашего города. Разрешение было выдано на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но строительство, похоже, ведется с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра», - высказал в соцсетях свое мнение о ситуации мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Планировалось, что полуподземный торговый центр займет 4,5 тысячи квадратных метров. На самом верху участка появятся фонтан, зона отдыха, деревья и клумбы. А самое главное – объект не должен закрывать обзор на видовую площадку театра. В реальности же четырехэтажное здание оказалось выше заявленного проектом. Застройщик соответствующие изменения в разрешение на строительство не внес, поясняет Комитет по строительству. Откорректированная проектная документация в настоящее время не согласована с Комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением.Отметим, разрешение на строительство компания «Бест плюс» получила в январе этого года. Решение по дальнейшему возведению объекта будет принято после того, как Госстройнадзор завершит комплексную проверку.Автор проекта архитектор Геннадий Хунхенов на своей странице в Facebook сегодня также изложил свою точку зрения в возникшем споре.«Действительно, площадка сложная и ответственная. С одной стороны, я понимаю и в целом поддерживаю неравнодушие граждан и активизацию общественного мнения, с другой - абсолютно не принимаю некоторые суждения и оценки с грубым упрощением и искажением действительности. Хотелось бы призвать всех заинтересованных лучше ознакомиться с материалом для более объективной оценки и принятия взвешенных решений», - написал он.По его мнению, главное - в сравнении с ранее согласованным проектом- в итоговом проектном решении сохранены:- основная концепция благоустройства и озеленения верхней платформы;- количество этажей (нижний подземный и три полуподземных);- конструктивная схема (оси колон), габариты в плане;А частичные изменения были приняты в ходе рабочего проектирования и разработки котлована:- из-за скального основания котлована отметка фундамента была поднята на60см; на 30см добавился слой верхней инверсионной эксплуатируемой кровли(разуклонка ливневых стоков, дренажный слой газонов, растений) итого 90 см.-выявилась необходимость выхода с эвакуационной лестницы на промежуточную платформу (отм.+7.800) из-за этого продолжена верхняя часть перекрытия на один пролет в южную сторону, формируя дополнительный парадный вход на промежуточной платформе».Отдельно архитектор затронул зонирование и стилистику в дизайне благоустройства.«Проектом сохраняется основная концепция - символическая и функциональная поддержка театра, где композиционным ядром является амфитеатр с летней театральной (фестивальной) площадкой для проведения праздничных концертных мероприятий, театрализованных шоу . В отличие от площади Советов эта площадка была бы более доступной для творческой молодежи в повседневной жизни. В отличие от прошлого однородно классического стиля с характером площади, в новом проекте предлагается многофункциональное зонирование с более разнообразным сценарием отдыха. По периметру добавляются прогулочные теневые аллеи, подтрибунные павильоны-киоски, навесы, ресторанные веранды, со стороны театра, по центру, оформлена импровизированная малая сцена для существующего внутреннего дворика», - пишет Геннадий Хунхенов.«Стилистика нового варианта построена на сочетании классических (традиционных-гранит,керамогранит,мрамор) и современных элементов дизайна, с применением передовых технологий, материалов покрытий, (информационные Led-панели, фито-стены павильонов-навесов, покрытие трибун амфитеатра террасной доской, кинетические элементы освещения и др.) В связи с оптимизацией в конструкции атриума с верхним световым фонарем, изменена конфигурация водной зоны, но с сохранением каскада фонтанов, воды стекающей по остеклению, боковым стенам, и в нижней части зоны детских контактных игровых «сухих» фонтанов. Северный вертикальный фасад светового фонаря решен в классической стилистике «садового павильона», где в центральной парадной арке также размещен вертикальный водопад. Эту плоскость планируется сделать интерактивной инфо-панелью (лазерный проектор, led-панели). В последующей стадии дизайна на этом участке предусмотрены места для арт-объектов, скульптур и селфи-зоны», - рассказывает автор проекта.«Таким образом, в контексте задач развития территорий, турмаршрутов, арт-пространств, именно под театром можно и нужно делать развитое и многофункциональное место отдыха для горожан и гостей столицы», - подчеркивает он.А что касается торгово-развлекательного центра, то Геннадий Хунхенов также выразил сомнения по поводу именно торговли.«Прежде и сейчас я убежден, что сегодня более актуально обслуживание в сфере досуга, питания, развлечений, семейного, детского, молодежного отдыха, особенно в таком месте. В эскизном и конкурсном проекте я позиционировал этот объект как культурно-развлекательный центр или «Фестиваль-центр». Предполагалось что это место идеально подходит для экспонирования и презентации все лучшего произведенного в Бурятии в сфере культуры, но не как в музеях и заведениях культуры, а как в шоу-галереях, художественных, ювелирных и сувенирных салонах, театрально-музыкальных салонах, арт-кафе, молодежных ресто-клубов... В этом случае, мог бы получиться неплохой туристический кластер и место притяжения горожан и гостей столицы», - написал архитектор.И добавил по поводу отклонения от проекта: «Я прилетаю в июле, будем все сверять. Допускаю, во время стройки, когда оголены конструкции и нет обратной засыпки, то картина представляется крайне не привлекательной».Фото: info.ulan-ude-eg.ru

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