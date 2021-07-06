В Улан-Удэ коронавирус выбивает с работы маршрутчиков

Часть водителей сами заболели COVID-19 или отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими



В столице Бурятии в период локдауна пассажиропоток снизился почти в два раза, но выпуск подвижного состава по городским маршрутам остается на максимально возможным уровне – около 600 единиц автобусов различного класса. В том числе 57 автобусов МУП «Городские маршруты». Помимо этого, на линию выходят 40 вагонов МУП «Управление трамвая», сообщает Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



По словам одного из перевозчиков, генерального директора ООО «Бурятия-Маршрут-Авто» Вячеслава Вершинина, на каждом маршруте часть водителей находятся на «больничном» или в статусе «контактных» на самоизоляции. Однако многие идут на поправку и скоро приступят к работе.



«Водители выздоравливают, двое вышли на работу. Жалобы от горожан отрабатываем оперативно, я всегда на связи. Водители где-то приступают к работе раньше, стараемся соблюдать график движения маршрутов. Проблема в том, что водители развозят утренний час пик, а днем ездят «пустые». Между тем, цены на топливо подняли. Многие хотят сменить вид деятельности, ведь у всех кредиты и потребности. Так что, нам нужна поддержка», – рассказал перевозчик.



Интервал движения автобусов частных перевозчиков по большинству маршрутов в пиковые часы составляет 10-15 минут, в остальное время интервал увеличивается.



«На отдельных маршрутах, действительно, существует нехватка подвижного состава, в частности по маршрутам № 4, 23, 25, 46. С перевозчиками отрабатываются различные варианты стабилизации транспортного обслуживания на проблемных направлениях. В частности, на направлениях Поселья, мкр. Исток работают автобусы ПАЗ МУП «Городские маршруты» по укороченным по маршрутам № 4А, 46А», – уточнили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.



Напомним, по телефону «горячей линии» 45-45-53 идет прием устных обращений и информирование горожан по вопросам транспортного обслуживания. Все сообщения отрабатываются с руководителями маршрутов. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, включая выходные и праздничные дни. Время движения автобусов и трамваев можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала



Фото: ulan-ude-info.ru

В столице Бурятии в период локдауна пассажиропоток снизился почти в два раза, но выпуск подвижного состава по городским маршрутам остается на максимально возможным уровне – около 600 единиц автобусов различного класса. В том числе 57 автобусов МУП «Городские маршруты». Помимо этого, на линию выходят 40 вагонов МУП «Управление трамвая», сообщает Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.По словам одного из перевозчиков, генерального директора ООО «Бурятия-Маршрут-Авто» Вячеслава Вершинина, на каждом маршруте часть водителей находятся на «больничном» или в статусе «контактных» на самоизоляции. Однако многие идут на поправку и скоро приступят к работе.«Водители выздоравливают, двое вышли на работу. Жалобы от горожан отрабатываем оперативно, я всегда на связи. Водители где-то приступают к работе раньше, стараемся соблюдать график движения маршрутов. Проблема в том, что водители развозят утренний час пик, а днем ездят «пустые». Между тем, цены на топливо подняли. Многие хотят сменить вид деятельности, ведь у всех кредиты и потребности. Так что, нам нужна поддержка», – рассказал перевозчик.Интервал движения автобусов частных перевозчиков по большинству маршрутов в пиковые часы составляет 10-15 минут, в остальное время интервал увеличивается.«На отдельных маршрутах, действительно, существует нехватка подвижного состава, в частности по маршрутам № 4, 23, 25, 46. С перевозчиками отрабатываются различные варианты стабилизации транспортного обслуживания на проблемных направлениях. В частности, на направлениях Поселья, мкр. Исток работают автобусы ПАЗ МУП «Городские маршруты» по укороченным по маршрутам № 4А, 46А», – уточнили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.Напомним, по телефону «горячей линии» 45-45-53 идет прием устных обращений и информирование горожан по вопросам транспортного обслуживания. Все сообщения отрабатываются с руководителями маршрутов. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, включая выходные и праздничные дни. Время движения автобусов и трамваев можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала http://bus03.ru/ Фото: ulan-ude-info.ru

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