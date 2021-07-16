В Улан-Удэ козырёк здания наркодиспансера падал на двух подростков

В полиции Бурятии рассказали о подробностях позавчерашнего инцидента



Вечером 14 июля участковый уполномоченный полиции управления МВД России по Улан-Удэ Валентин Хунгуреев, проезжая мимо наркодиспансера на улице Краснофлотской, заметил, что над запасным выходом обвалилась крыша. Рядом толпились люди.



Полицейский поинтересовался у граждан о случившемся. Оказалось, козырёк здания упал на двух подростков. Одного ребенка отбросило в сторону, другой – получил травмы и был вызволен из-под обломков очевидцами. Местные жители завели его внутрь медучреждения, где он ожидал приезда скорой медицинской помощи.



Лейтенант полиции, не раздумывая, предложил свою помощь: не дожидаясь бригады медиков, он оперативно на служебной машине доставил подростка в Детскую республиканскую клиническую больницу. Уже поздним вечером несовершеннолетнего отпустили.



Отметим, полицейский служит в органах внутренних дел около двух лет.







Фото: rndbur.ru Вечером 14 июля участковый уполномоченный полиции управления МВД России по Улан-Удэ Валентин Хунгуреев, проезжая мимо наркодиспансера на улице Краснофлотской, заметил, что над запасным выходом обвалилась крыша. Рядом толпились люди.Полицейский поинтересовался у граждан о случившемся. Оказалось, козырёк здания упал на двух подростков. Одного ребенка отбросило в сторону, другой – получил травмы и был вызволен из-под обломков очевидцами. Местные жители завели его внутрь медучреждения, где он ожидал приезда скорой медицинской помощи.Лейтенант полиции, не раздумывая, предложил свою помощь: не дожидаясь бригады медиков, он оперативно на служебной машине доставил подростка в Детскую республиканскую клиническую больницу. Уже поздним вечером несовершеннолетнего отпустили.Отметим, полицейский служит в органах внутренних дел около двух лет. Как сообщал «Номер один» , проверку инцидента ведут прокуратура Бурятии и Следственное управление СКР по Бурятии.Фото: rndbur.ru

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