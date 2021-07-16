В Улан-Удэ козырёк здания наркодиспансера падал на двух подростков

В полиции Бурятии рассказали о подробностях позавчерашнего инцидента
Вечером 14 июля участковый уполномоченный полиции управления МВД России по Улан-Удэ Валентин Хунгуреев, проезжая мимо наркодиспансера на улице Краснофлотской, заметил, что над запасным выходом обвалилась крыша. Рядом толпились люди.
Полицейский поинтересовался у граждан о случившемся. Оказалось, козырёк здания упал на двух подростков. Одного ребенка отбросило в сторону, другой – получил травмы и был вызволен из-под обломков очевидцами. Местные жители завели его внутрь медучреждения, где он ожидал приезда скорой медицинской помощи.
Лейтенант полиции, не раздумывая, предложил свою помощь: не дожидаясь бригады медиков, он оперативно на служебной машине доставил подростка в Детскую республиканскую клиническую больницу. Уже поздним вечером несовершеннолетнего отпустили.
Отметим, полицейский служит в органах внутренних дел около двух лет.
Как сообщал «Номер один», проверку инцидента ведут прокуратура Бурятии и Следственное управление СКР по Бурятии.
Фото: rndbur.ru
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