На улицах Улан-Удэ вновь появятся «голковские» мусорные баки

Их установят возле бюджетных учреждений для раздельного сбора мусора





В ближайшее время жители столицы Бурятии вновь смогут увидеть на улицах города печально известные итальянские мусорные баки, купленные еще при мэре Улан-Удэ Александре Голкове. Об этом в соцсетях сообщил директор «Экаальянса» Дмитрий Дружинин.

«Друзья, у нас хорошие новости! Наконец-то вышел из ремонта евромаз (один из двух), который будет работать по раздельному сбору ТКО. Пока что только ПЭТ и картон и по бюджетным учреждениям Улан-Удэ. Мы снова вводим в эксплуатацию те самые «золотые» контейнеры!!! В дальнейшем планируем размещать в жилом секторе МКД», - сообщил руководитель мусорного оператора.



