На улицах Улан-Удэ вновь появятся «голковские» мусорные баки

Их установят возле бюджетных учреждений для раздельного сбора мусора
В ближайшее время жители столицы Бурятии вновь смогут увидеть на улицах города печально известные итальянские мусорные баки, купленные еще при мэре Улан-Удэ Александре Голкове. Об этом в соцсетях сообщил директор «Экаальянса» Дмитрий Дружинин.
«Друзья, у нас хорошие новости! Наконец-то вышел из ремонта евромаз (один из двух), который будет работать по раздельному сбору ТКО. Пока что только ПЭТ и картон и по бюджетным учреждениям Улан-Удэ. Мы снова вводим в эксплуатацию те самые «золотые» контейнеры!!! В дальнейшем планируем размещать в жилом секторе МКД», - сообщил руководитель мусорного оператора.
Напомним, в 2014 году, когда городом руководил мэр Александр Голков, муниципалитет с помпой объявил о покупке сотен импортных мусорных баков, двух машин-мусоровозов, чтобы забирать отходы из них, и начале раздельного сбора мусора в улан-удэнских жилмассивах. Это обошлось бюджету в более чем 50 млн. рублей. Однако «итальянская» мусорная реформа в итоге провалилась. Когда в Бурятию пришел мусорный оператор «Экоальянс», все 300 итальянских баков исчезли с улиц города.
Однако вскоре власти пообещали найти «голковским» бакам новое применение. Первоначально предполагалось установить их возле образовательных учреждений для того, чтобы приучить школьников к раздельному сбору мусора. Планировалось, что возле школ будут устанавливаться по два (бумага и пластик) или по три (бумага, пластик и стекло) бака.
Фото: «Номер один», с личной страницы Дмитрия Дружинина
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