Рекордный рост цен на сжиженный газ подрывает планы Улан-Удэ по очистке воздуха

Электричеством обогреваться становится дешевле



Стоимость одной тонны газа, реализуемого населению республики, выросла с 25,6 тыс. рублей за тонну до 58 тыс. рублей. Тем самым нефтяники и продавцы сжиженного газа нанесли сильнейший удар по планам властей Улан-Удэ газифицировать муниципальные котельные с целью снижения выбросов в атмосферу города. Ведь при более чем двукратном росте цен на газ строительство газовой инфраструктуры означает выброшенные на ветер деньги, поскольку дешевле обогреваться электричеством. В ситуации разбирался «Номер один».



Обошли стороной



Как известно, сжиженные углеводородные газы (СУГи) — бутан, пропан и их смеси в Бурятии применяются для бытовых нужд в виде баллонного газа и газомоторного топлива. Активно используют их и туристы. Еще одна сфера применения - использование СУГ для отопления домов. Газ практически не дает выбросов и очень удобен в эксплуатации, он закачивается в специальные хранилища и затем поступает для отопления дома. Дешевле и удобнее газ трубопроводный, но с ним Бурятии не повезло. В «нулевые» дружественная региону компания «ЮКОС» предлагала пустить газовую трубу из Иркутска по самым густонаселенным территориям Бурятии. Но возобладала «экология», и маршрут пустили по малолюдному северу региона и далее в Китай.



В итоге Бурятия оказалась без трубопроводного газа. Впрочем, у нас есть по соседству Иркутская область, где ведется добыча нефти и попутно добывается большое количество сжиженного газа. Ранее часть СУГ продавалась населению под названием «балансового газа» по регулируемым ФАС ценам.



Свободная цена



Однако газовики и нефтяники несколько лет назад пролоббировали в Госдуме поправки в законодательство, и государственное регулирование цен на сжиженный газ отменили. Теперь каждый из добытчиков и продавцов устанавливает любую цену, какую ему взбредет в голову, в том числе через так называемые «торги».



Общественный председатель дачного некоммерческого товарищества Сергей Будажапов ранее был депутатом Госдумы. Поэтому, касаясь темы роста цен на газ, тщательно выбирает парламентские выражения. Хотя здесь более уместна ненормативная лексика.



- Два года назад цена газа составляла 25 тыс. рублей за тонну, сегодня она уже 58 тыс. рублей, внятного объяснения причин подобного повышения нет, кивают на мировые цены на газ, мол, они там растут, - говорит он. - Но ведь они выросли не настолько, как у нас. Кроме того, почему мы должны равняться на газовый рынок Европы, где доходы людей в несколько раз выше, чем в России?



Сергей Будажапов говорит, что в их дачном поселке, где собственники используют емкостный углеводородный газ, над крышами домов нет дыма. Люди быстро привыкли к хорошему. Но при нынешних ценах на газ, взятых с потолка, жители поселка намерены отказаться от закупок газа в предстоящем отопительном сезоне. Кто-то перейдет на дрова, поскольку у многих есть резервные котлы на твердом топливе.



Включить кнопку



Но большинство - на электроотоплении. Оно дешевле газового, ведь цена киловатт/час регулируется властями.



- Удобно - нажал на кнопку и забыл о проблеме, - говорит председатель. — Вот только выдержит ли трансформатор резкое увеличение потребления электричества - большой вопрос.



Но если проблемы коттеджных поселков, возвращающие от цивилизации в средневековье, это забота отдельных людей, то для бюджетной сферы рост цен на СУГ это миллионы рублей, просто выброшенные на ветер.



Напомним, что газификация СУГ в Бурятии все «нулевые» шла ни шатко ни валко. Сегодня им отапливается ряд школ и детских садов в районах республики. Как отмечал в начале этого года мэр города Игорь Шутенков, «социальные объекты, которые невозможно подключить к централизованному отоплению, мы уже сейчас снабжаем газовыми котельными». Как отмечал мэр, «дальше будем поэтапно переводить малые котельные на газ». Всего по федеральной программе «Чистый воздух» планируют перевести на СУГ 12 котельных.



Далекая перспектива



Для этого власти намечают строительство крупного хранилища газа, чтобы завозить туда газ большими партиями с Ковыктинского месторождения с целью более выгодной логистики и экономики.



Председатель проектно-аналитического комитета мэрии Улан-Удэ Вадим Имидеев полагает, что при создании соответствующей инфраструктуры по снабжению Улан-Удэ газовым топливом ситуация улучшится.



- В ближайшее время Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН определит прогнозные объемы потребления газа, включая и частных потребителей, и теплогенерацию, - сообщил он. - Исходя из объема, ученые и проектировщики получат возможность сконфигурировать инфраструктурный контур.



По словам Вадима Имидеева, «у нас присутствует определенная, скажем так, «чрезмерная рыночность» в ценообразовании. «Газпром» не поставляет газ в Бурятию и Забайкалье. В связи с этим ценовые колебания находятся вне рамок регулирования, что отражается на частных потребителях. Именно для того, чтобы наладить поставки, обеспечить стабильность как самих поставок, так и цены, ведется эта работа.



То есть вначале построим инфраструктуру, а потом будем надеяться, что цены на газ упадут, причем значительно. Интересно, а что в России когда-либо падало, когда дело касалось цен на самое необходимое?



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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