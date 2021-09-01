Три четверти россиян довольны тем, как провели это лето

Ремонт дорог, благоустройство и лесные пожары — самые запомнившиеся россиянам приметы лета-2021



Треть россиян считают, что это лето для них лично было лучше прошлого лета, 19% полагают, что оно было хуже, а 47% считают, что оно было не лучше и не хуже прошлого лета, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Среди наиболее важных событий, произошедших с россиянами этим летом: отпуск, путешествия и отдых с семьей (15%), коронавирусная болезнь их самих и близких (6%), рождение детей или внуков (5%), работа (4%), а также смена работы или повышение (4%), личная болезнь или болезнь близких (4%).



Россияне назвали самые важные события, произошедшие этим летом в жизни их населенного пункта, региона или страны в целом: 16% вспомнили ремонт дорог, строительство мостов и станций метро, 6% назвали благоустройство города, 5% вспомнили пожары и задымленность, по 4% назвали борьбу с коронавирусом, а также строительство детских и спортивных площадок.

Половина наших сограждан (47%) поделились, что этим летом с ними произошло больше хорошего, чем плохого, 40% ответили, что хорошего и плохого было поровну, а 10% считают, что плохого было больше.



Чаще всего этим летом россияне проводили досуг следующим образом: работали на даче (40%), занимались домашним хозяйством (33%), проводили время с детьми (30%), проводили время на природе и гуляли (29%), а также встречались с друзьями (27%). Этим летом романтические увлечения и любовь произошли с 6% россиян (18% среди 18-24-летних).



За прошедшие три месяца 47% россиян не прочитали ни одной книги, 49% прочитали одну или более книг. В среднем те, кто читал книги, прочитали по пять книг.



Фото: pixabay.com Треть россиян считают, что это лето для них лично было лучше прошлого лета, 19% полагают, что оно было хуже, а 47% считают, что оно было не лучше и не хуже прошлого лета, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса россиян, посвященного итогам уходящего лета.Среди наиболее важных событий, произошедших с россиянами этим летом: отпуск, путешествия и отдых с семьей (15%), коронавирусная болезнь их самих и близких (6%), рождение детей или внуков (5%), работа (4%), а также смена работы или повышение (4%), личная болезнь или болезнь близких (4%).Россияне назвали самые важные события, произошедшие этим летом в жизни их населенного пункта, региона или страны в целом: 16% вспомнили ремонт дорог, строительство мостов и станций метро, 6% назвали благоустройство города, 5% вспомнили пожары и задымленность, по 4% назвали борьбу с коронавирусом, а также строительство детских и спортивных площадок.Половина наших сограждан (47%) поделились, что этим летом с ними произошло больше хорошего, чем плохого, 40% ответили, что хорошего и плохого было поровну, а 10% считают, что плохого было больше.Чаще всего этим летом россияне проводили досуг следующим образом: работали на даче (40%), занимались домашним хозяйством (33%), проводили время с детьми (30%), проводили время на природе и гуляли (29%), а также встречались с друзьями (27%). Этим летом романтические увлечения и любовь произошли с 6% россиян (18% среди 18-24-летних).За прошедшие три месяца 47% россиян не прочитали ни одной книги, 49% прочитали одну или более книг. В среднем те, кто читал книги, прочитали по пять книг.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.