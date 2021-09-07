В Иркутске следователи СК начали проверку ДТП с участием депутата Заксобрания

Бывший «единоросс», а ныне член фракции КПРФ сбил спортсменку, которая теперь не может тренироваться



Накануне в СМИ и социальных сетях Иркутска появилась информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода и депутата Законодательного собрания Иркутской области (КПРФ) Антона Романова.



Из публикаций следует, что в результате ДТП пострадала девушка, получив закрытую черепно-мозговую травму и иные телесные повреждения. По факту нарушения правил дорожного движения, сопряженного с оставлением места совершения ДТП, организовано проведение доследственной проверки, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Известно, что 18 августа Антон Романов, управляя внедорожником, совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Свердловском районе города. Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии.



В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Ранее местные СМИ опубликовали видеообращение иркутской спортсменки Яны Шевкомуд, которая сообщила что в августе Антон Романов сбил ее на пешеходном переходе. По словам девушки, депутат торопился на встречу с губернатором, поэтому предложил не вызывать скорую помощь и полицию, а довезти ее до больницы самостоятельно. В результате ДТП спортсменка получила травмы, из-за которых не может продолжать тренировки. Романов пообещал возместить ущерб, однако впоследствии отказался от своих слов, отметила Шевкомуд, информирует



Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального отделения КПРФ Павел Добродеев, совет фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области проведет внутреннее расследование по факту ДТП. Он добавил, что заседание совета состоится в ближайшее время, однако точную дату еще не назначили.



Сам Антон Романов говорит, что прокомментировать это видео его заставила недостоверная информация, которую сообщила девушка. Он отметил, что ему странно слышать обвинения Яны Борисовны, уточняет



Антон Романов признал, что 18 августа в 18:40 допустил наезд на пешеходе на пешеходном переходе, двигаясь со скоростью менее 30 км в час от светофора, на котором до этого ожидал зеленый сигнал. Депутат утверждает, что сознание девушка не теряла. Он вышел из машины, спросил девушку о самочувствии. Она пожаловалась на боль в локте, ступне и голове.



В «скорую», по словам депутата, позвонили свидетели происшествия, но дозвониться ни у кого не получилось. После того как на дороге с односторонним движением образовалась пробка, а скорая так и не приехала, он принял решение доставить пострадавшую в травмпункт третьей Кировской больницы самостоятельно. А организаторам совещания с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева отправил сообщение, что не приедет из-за ДТП. В травмпункте с пострадавшей и ее подругой он провел около 2,5 часов, затем отвез ее домой и «без всяких условий дал ей 75 тысяч рублей, как компенсацию за потерю трудоспособности» (в частном разговоре девушка сказала, что пробудет на больничном 1,5 месяца, а зарплата у неё 50 тысяч рублей в месяц).



«Я сказал, что готов компенсировать нанесенный ущерб здоровью и моральный вред. И никогда не отказывался от компенсации. Я самостоятельно приехал в ГИБДД и сообщил о случившемся. В настоящий момент проводится дознание и необходимые действия по установлению всех обстоятельств случившегося. Решение будет принимать суд, предлагаю дождаться этого момента», - рассказал Антон Романов.



Он известный в Приангарье политик. Причем, в декабре 2011 года баллотировался в Госдуму по спискам партии «Единая Россия». В результате распределения мандатов был избран депутатом Государственной думы РФ VI созыва. Срок полномочий завершён 1 декабря 2016 года. Входил в состав комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Член комитета по энергетике. В 2018 был избран депутатом Законодательного собрания Иркутской области, где входит во фракцию КПРФ.



Фото: pixabay.com Накануне в СМИ и социальных сетях Иркутска появилась информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода и депутата Законодательного собрания Иркутской области (КПРФ) Антона Романова.Из публикаций следует, что в результате ДТП пострадала девушка, получив закрытую черепно-мозговую травму и иные телесные повреждения. По факту нарушения правил дорожного движения, сопряженного с оставлением места совершения ДТП, организовано проведение доследственной проверки, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.Известно, что 18 августа Антон Романов, управляя внедорожником, совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Свердловском районе города. Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии.В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее местные СМИ опубликовали видеообращение иркутской спортсменки Яны Шевкомуд, которая сообщила что в августе Антон Романов сбил ее на пешеходном переходе. По словам девушки, депутат торопился на встречу с губернатором, поэтому предложил не вызывать скорую помощь и полицию, а довезти ее до больницы самостоятельно. В результате ДТП спортсменка получила травмы, из-за которых не может продолжать тренировки. Романов пообещал возместить ущерб, однако впоследствии отказался от своих слов, отметила Шевкомуд, информирует ТАСС Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального отделения КПРФ Павел Добродеев, совет фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области проведет внутреннее расследование по факту ДТП. Он добавил, что заседание совета состоится в ближайшее время, однако точную дату еще не назначили.Сам Антон Романов говорит, что прокомментировать это видео его заставила недостоверная информация, которую сообщила девушка. Он отметил, что ему странно слышать обвинения Яны Борисовны, уточняет «Байкал24 ». «Как я могу отказаться, если по делу о ДТП проводится дознание, оно будет передано в суд, который определит ущерб и вынесет решение о компенсации, о чем Яне Борисовне хорошо известно. У меня не было намерения скрываться с места происшествия. Я действовал, исходя из интересов пострадавшей, увезя её в больницу. ДТП видели десятки свидетелей и снимали на камеры».Антон Романов признал, что 18 августа в 18:40 допустил наезд на пешеходе на пешеходном переходе, двигаясь со скоростью менее 30 км в час от светофора, на котором до этого ожидал зеленый сигнал. Депутат утверждает, что сознание девушка не теряла. Он вышел из машины, спросил девушку о самочувствии. Она пожаловалась на боль в локте, ступне и голове.В «скорую», по словам депутата, позвонили свидетели происшествия, но дозвониться ни у кого не получилось. После того как на дороге с односторонним движением образовалась пробка, а скорая так и не приехала, он принял решение доставить пострадавшую в травмпункт третьей Кировской больницы самостоятельно. А организаторам совещания с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева отправил сообщение, что не приедет из-за ДТП. В травмпункте с пострадавшей и ее подругой он провел около 2,5 часов, затем отвез ее домой и «без всяких условий дал ей 75 тысяч рублей, как компенсацию за потерю трудоспособности» (в частном разговоре девушка сказала, что пробудет на больничном 1,5 месяца, а зарплата у неё 50 тысяч рублей в месяц).«Я сказал, что готов компенсировать нанесенный ущерб здоровью и моральный вред. И никогда не отказывался от компенсации. Я самостоятельно приехал в ГИБДД и сообщил о случившемся. В настоящий момент проводится дознание и необходимые действия по установлению всех обстоятельств случившегося. Решение будет принимать суд, предлагаю дождаться этого момента», - рассказал Антон Романов.Он известный в Приангарье политик. Причем, в декабре 2011 года баллотировался в Госдуму по спискам партии «Единая Россия». В результате распределения мандатов был избран депутатом Государственной думы РФ VI созыва. Срок полномочий завершён 1 декабря 2016 года. Входил в состав комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Член комитета по энергетике. В 2018 был избран депутатом Законодательного собрания Иркутской области, где входит во фракцию КПРФ.Фото: pixabay.com

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