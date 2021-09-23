В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием школьного автобуса

Расследование ЧП поставлено на контроль в центральном аппарате СК России





В Приангарье возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием школьного автобуса по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход доследственной проверки по этому ЧП на контроль в центральном аппарате ведомства.



По предварительным данным, 22 сентября около 15: 30 на трассе «Сибирь» вблизи поселка Кутулик Иркутской области произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля УАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 10-летний ребенок и водитель автобуса. В настоящее время они проходят стационарное лечение в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь.







В рамках уголовного дела следователем произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, пассажиры автобуса, изъята техническая документация на пассажирский автобус, назначены судебно-медицинские экспертизы.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: irkobl.ru

В Приангарье возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием школьного автобуса по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход доследственной проверки по этому ЧП на контроль в центральном аппарате ведомства.По предварительным данным, 22 сентября около 15: 30 на трассе «Сибирь» вблизи поселка Кутулик Иркутской области произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля УАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 10-летний ребенок и водитель автобуса. В настоящее время они проходят стационарное лечение в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь. Как сообщал «Номер один» », ранее речь шла о четырех пострадавших.В рамках уголовного дела следователем произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, пассажиры автобуса, изъята техническая документация на пассажирский автобус, назначены судебно-медицинские экспертизы.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: irkobl.ru

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