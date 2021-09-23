РЖД направили более 1,2 млн рублей на помощь Байкальскому заповеднику

Компания содействует сохранению численности краснокнижных животных в резервате



РЖД поддержит мероприятия, направленные на сохранение численности краснокнижных животных и птиц в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.



На средства, выделенные РЖД до конца 2021 года, будут приобретены фотоловушки для проведения мониторинга и учета популяции дикого северного оленя. Кроме этого, будет организована закупка и доставка кормовой соли для животных на действующие искусственные солонцы в труднодоступных местах центральной части хребта Хамар-Дабан.



Благодаря поддержке РЖД на территории Кабанского заказника появятся две искусственные платформы для гнездования орлана-белохвоста, а в Алтачейском заказнике обустроят 10 искусственных гнездовий для амурского кобчика. Также в местах обитания краснокнижных птиц специалисты заказника организуют патрулирование.



Эта работа проводится в рамках договора на оказание благотворительной помощи между РЖД и Байкальским государственным природным биосферным заповедником. На поддержку мероприятий по сохранению популяции редких животных и птиц в заповеднике направлено более 1,2 млн рублей.



Добавим, что 2021 год в РЖД объявлен годом экологии. Компанией реализуются 120 природоохранных мероприятий, в том числе и на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги. Среди них – поддержка популяции краснокнижных животных и птиц, масштабная уборка побережья Байкала, организация раздельного сбора мусора на вокзалах и предприятиях магистрали, высадка деревьев и многое другое.



Фото: baikalzapovednik.ru



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