В Улан-Удэ по нацпроекту отремонтировали дорогу по улицам Шумяцкого и Кольцова

Дорожники установили бортовые камни и покрыли дорожное полотно асфальтобетоном в два слоя



Дорога по улицам Шумяцкого и Кольцова является одной из наиболее востребованных и загруженных в городе. Участок протяженностью 870 метров от остановки «Акбэс» до улицы Пищевая ремонтировала подрядная организация «СК Олимп», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ



Всего в Октябрьском районе города в этом году отремонтировали восемь объектов – дороги по улицам Павлова, Спартака, Шумяцкого и Кольцова, бульвар Карла Маркса, улицы Красногвардейская и Заудинская, участок по улице Бабушкина от остановки «Прямая», и дорога в 113 мкр. Также на экономию после проведения торгов отремонтирован крупный участок – дорога по Удинскому мосту - от ул. Трубачеева до ул. Балтахинова.



На объекте по улицам Шумяцкого и Кольцова дорожники установили бортовые камни и покрыли дорожное полотно асфальтобетоном в два слоя. Также здесь построили новые тротуары и выполнили мероприятия по безопасности дорожного движения – установили предупреждающие знаки и нанесли разметку.



На ремонт этой дороги выделена сумма в размере около 15,7 млн рублей. В ближайшее время состоится итоговая приемка объекта с участием рабочей группы по контролю качества дорожных работ и общественников.



Всего в Улан-Удэ завершают ремонт 30 участков дорог общей протяженностью 33 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Обновление улично-дорожной сети Улан-Удэ будет продолжено в следующем году - провести торги по всем объектам 2022 года планируется в октябре-ноябре.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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