В Улан-Удэ автоинспекторы остановили наркомана за рулем

К уголовной ответственности за наркопреступление 36-летний горожанин ранее уже привлекался



В Бурятии сотрудники ГИБДД при несении службы в параллельном потоке автомобилей заметили водителя, который был не пристегнут ремнем безопасности, во время движения он вел себя неадекватно. Автоинспектор потребовал водителя остановить транспортное средство и выйти из него, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



При проверке документов полицейский почувствовал исходивший от водителя характерный запах конопли. Автоинспектор предложил мужчине добровольно выдать находившиеся при нем наркотические средства, но водитель попытался убежать. При проверке оказалось, что у мужчины во внутреннем кармане куртки находились две пластиковые бутылки: одна с гашишным маслом весом около 100 граммов, другая – с пятью граммами гашиша.



После проведенного медицинского освидетельствования водитель привлечен к административной ответственности за езду в состоянии опьянения. Кроме того, за потребление наркотических средств на улан-удэнца также составлен административный протокол. Автоинспекторы отстранили автовладельца от управления транспортным средством и передали следователям.



Следствием установлено, что 36-летний улан-удэнец ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Днем 3 октября он заготовил наркотическое средство в Иволгинском районе и перевозил домой. Со слов подозреваемого, наркотики ему были нужны для собственного употребления.



Возбуждено уголовное дело.



Фото: МВД по Бурятии





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