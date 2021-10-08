Бурятия малопопулярна у людей, которые готовы к переезду ради работы

В республике самый большой в ДФО разрыв между зарплатными ожиданиями и реальными предложениями



С начала года уже более 13 тысяч соискателей работы со всей страны, готовые к переезду ради работы, указали регионы Дальнего Востока как желаемые для переезда. Более 83% – это мужчины с опытом работы более 6 лет, сообщает



Самым востребованным местом для переезда в ДФО с целью трудоустройства оказался Владивосток, его указали 3000 соискателей. В то время, как Приморский край в резюме отметили чуть больше половины – 1600 человек. Также лидирующие позиции по количеству соискателей, готовых к релокации ради работы заняли Якутия (1600 резюме) и Сахалинская область (1500)

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Всего в 500 соискателей указали ЕАО, это самая низкая строчка в рейтинге. Малопопулярной оказалась и Бурятия – только 600 человек из разных регионов страны ищут здесь работу.



Ключевой порос - средняя заработная плата, на которую претендуют готовые релокации люди – 76 тысяч 800 рублей.



На Чукотке средняя предлагаемая зарплата – 77 тысяч рублей, не только самая высокая в Дальневосточном федеральном округе, но и в целом по стране. При этом готовые работать в «чужих» регионах соискатели, ожидают более высокую оплату труда – 85 000.



Подобная ситуация наблюдается в большинстве регионов Дальнего Востока. Так, самый большой разрыв зарплатных ожиданий и предложений наблюдается в Бурятии – здесь работодатели указывают зарплату почти в два раза ниже, чем запрос специалистов, готовых переехать (44 и 80 тысяч). В Забайкальском и Приморском крае также неравно соотношение предложений и ожиданий – 54 и 80 тысяч рублей соответственно.



На Дальнем Востоке зарплату от 30 до 55 тыс руб в резюме указывают 21% соискателей, интересующихся переездом в регионы. Еще 44% готовы получать от 50 до 100 тыс руб, а 20% – от 100 до 150 тыс руб. На 150-210 тыс рублей претендуют 9% соискателей, на зарплату от 210 тысяч - 10%.



От 55 до 100 тысяч – самая запрашиваемая категория зарплат среди желающих перебраться на Дальний Восток ради работы. Среди соискателей с таким запросом наиболее популярна Магаданская область. Получать от 100 до 150 тысяч рублей больше всех планируют соискатели, готовые переехать в Сахалинскую область, а от 150 до 210 тысяч рублей – специалисты, рассматривающие релокацию ради работы в Чукотский АО.



Среди резюме соискателей, готовых перебраться в ДФО для работы, лидерскую позицию занимают специалисты профобластей «Производство, сельское хозяйство», «Добыча сырья», «Строительство и ремонт», «Транспорт и логистика», «Высший менеджмент» и «Рабочий персонал». Меньше всего таких резюме среди страховщиков, госслужащих и специалистов профобласти «Спортивные клубы, фитнес, индустрия красоты».



Первое место среди соискателей, рассматривающих переезд в Хабаровский и Приморский край, занимает «IT, интернет, телеком».



В целом, рост вакансий в ДФО с начала года составил 55%, а общий уровень зарплат выше общероссийских на 14%. На Дальнем Востоке традиционно невысокий уровень конкуренции. В октябре 2021 года он составляет три резюме на место (при условии, что комфортным для рынка труда считается уровень 5-6 соискателей на вакансию). В такой ситуации работодателям проще и выгоднее нанимать персонал из других российских регионов, помогая им с переездом.



Фото: РЖД С начала года уже более 13 тысяч соискателей работы со всей страны, готовые к переезду ради работы, указали регионы Дальнего Востока как желаемые для переезда. Более 83% – это мужчины с опытом работы более 6 лет, сообщает Head Hunter Самым востребованным местом для переезда в ДФО с целью трудоустройства оказался Владивосток, его указали 3000 соискателей. В то время, как Приморский край в резюме отметили чуть больше половины – 1600 человек. Также лидирующие позиции по количеству соискателей, готовых к релокации ради работы заняли Якутия (1600 резюме) и Сахалинская область (1500)Всего в 500 соискателей указали ЕАО, это самая низкая строчка в рейтинге. Малопопулярной оказалась и Бурятия – только 600 человек из разных регионов страны ищут здесь работу.Ключевой порос - средняя заработная плата, на которую претендуют готовые релокации люди – 76 тысяч 800 рублей.На Чукотке средняя предлагаемая зарплата – 77 тысяч рублей, не только самая высокая в Дальневосточном федеральном округе, но и в целом по стране. При этом готовые работать в «чужих» регионах соискатели, ожидают более высокую оплату труда – 85 000.Подобная ситуация наблюдается в большинстве регионов Дальнего Востока. Так, самый большой разрыв зарплатных ожиданий и предложений наблюдается в Бурятии – здесь работодатели указывают зарплату почти в два раза ниже, чем запрос специалистов, готовых переехать (44 и 80 тысяч). В Забайкальском и Приморском крае также неравно соотношение предложений и ожиданий – 54 и 80 тысяч рублей соответственно.На Дальнем Востоке зарплату от 30 до 55 тыс руб в резюме указывают 21% соискателей, интересующихся переездом в регионы. Еще 44% готовы получать от 50 до 100 тыс руб, а 20% – от 100 до 150 тыс руб. На 150-210 тыс рублей претендуют 9% соискателей, на зарплату от 210 тысяч - 10%.От 55 до 100 тысяч – самая запрашиваемая категория зарплат среди желающих перебраться на Дальний Восток ради работы. Среди соискателей с таким запросом наиболее популярна Магаданская область. Получать от 100 до 150 тысяч рублей больше всех планируют соискатели, готовые переехать в Сахалинскую область, а от 150 до 210 тысяч рублей – специалисты, рассматривающие релокацию ради работы в Чукотский АО.Среди резюме соискателей, готовых перебраться в ДФО для работы, лидерскую позицию занимают специалисты профобластей «Производство, сельское хозяйство», «Добыча сырья», «Строительство и ремонт», «Транспорт и логистика», «Высший менеджмент» и «Рабочий персонал». Меньше всего таких резюме среди страховщиков, госслужащих и специалистов профобласти «Спортивные клубы, фитнес, индустрия красоты».Первое место среди соискателей, рассматривающих переезд в Хабаровский и Приморский край, занимает «IT, интернет, телеком».В целом, рост вакансий в ДФО с начала года составил 55%, а общий уровень зарплат выше общероссийских на 14%. На Дальнем Востоке традиционно невысокий уровень конкуренции. В октябре 2021 года он составляет три резюме на место (при условии, что комфортным для рынка труда считается уровень 5-6 соискателей на вакансию). В такой ситуации работодателям проще и выгоднее нанимать персонал из других российских регионов, помогая им с переездом.Фото: РЖД

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