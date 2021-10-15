15.10.2021
Делегация Евросоюза предложила Приангарью «зеленое» сотрудничество

Делегация Евросоюза предложила Приангарью «зеленое» сотрудничество

Иркутская область хочет продвигать на рынки Европы  уникальную продукцию местного производства

Проблемы изменения климата, состояния окружающей среды, переработки отходов, устойчивого развития и экономики замкнутого цикла подняли представители посольств стран ЕС в РФ на встрече с губернатором Иркутской области, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер предложил рассмотреть возможности сотрудничества в рамках так называемых «зеленых технологий».

«Мы хотим работать вместе, чтобы адаптироваться к изменениям климата и бороться с их последствиями», - отметил Маркус Эдерер.

Глава Приангарья подчеркнул, что регион заинтересован в реализации перспективных проектов. «Полагаю, что визит делегации внесет достойный вклад в развитие и укрепление двустороннего сотрудничества между Иркутской областью и странами Европейского Союза. Правительство региона готово оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на укрепление и активизацию международных связей в интересах жителей региона», - сказал Игорь Кобзев.

«Правовая база в Иркутской области постоянно совершенствуется, чтобы в полной мере стимулировать инвестиционную активность и отвечать интересам делового сообщества, - отметил Игорь Кобзев. – В регионе созданы инвестиционные площадки с необходимой инфраструктурой. В активе Приангарья более ста стран - внешнеторговых партнеров. Интерес к региону позволяет сделать вывод о том, что Иркутская область рассматривается с позиций выстраивания взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу».

Губернатор сообщил, что Иркутская область развивает торгово-экономические отношения практически со всеми странами Евросоюза. Традиционно доля стран Европы составляет 10-15% от общего объема товарооборота области -  более одного миллиарда долларов  ежегодно.  Экспортные поставки Иркутской области в страны ЕС в 2020 году превысили 816 млн долларов, импорт из стран Европейского союза в регион достиг 316 млн долларов США.

«Мы хотели бы и дальше развивать наше экономическое взаимодействие, в том числе, за счет увеличения объемов взаимных поставок и расширения товарной структуры двусторонней торговли. В настоящее время Иркутская область заинтересована в продвижении на рынки Европы товаров глубокой переработки, а также уникальной продукции местного производства. Сегодня у нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый уровень сотрудничества», - подчеркнул Игорь Кобзев.

Фото: irkobl.ru
Иркутская область Евросоюз послы


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