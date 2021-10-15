Делегация Евросоюза предложила Приангарью «зеленое» сотрудничество

Иркутская область хочет продвигать на рынки Европы уникальную продукцию местного производства



Проблемы изменения климата, состояния окружающей среды, переработки отходов, устойчивого развития и экономики замкнутого цикла подняли представители посольств стран ЕС в РФ на встрече с губернатором Иркутской области, сообщили в пресс-службе областной администрации.



Глава представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер предложил рассмотреть возможности сотрудничества в рамках так называемых «зеленых технологий».



«Мы хотим работать вместе, чтобы адаптироваться к изменениям климата и бороться с их последствиями», - отметил Маркус Эдерер.



Глава Приангарья подчеркнул, что регион заинтересован в реализации перспективных проектов. «Полагаю, что визит делегации внесет достойный вклад в развитие и укрепление двустороннего сотрудничества между Иркутской областью и странами Европейского Союза. Правительство региона готово оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на укрепление и активизацию международных связей в интересах жителей региона», - сказал Игорь Кобзев.



«Правовая база в Иркутской области постоянно совершенствуется, чтобы в полной мере стимулировать инвестиционную активность и отвечать интересам делового сообщества, - отметил Игорь Кобзев. – В регионе созданы инвестиционные площадки с необходимой инфраструктурой. В активе Приангарья более ста стран - внешнеторговых партнеров. Интерес к региону позволяет сделать вывод о том, что Иркутская область рассматривается с позиций выстраивания взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу».



Губернатор сообщил, что Иркутская область развивает торгово-экономические отношения практически со всеми странами Евросоюза. Традиционно доля стран Европы составляет 10-15% от общего объема товарооборота области - более одного миллиарда долларов ежегодно. Экспортные поставки Иркутской области в страны ЕС в 2020 году превысили 816 млн долларов, импорт из стран Европейского союза в регион достиг 316 млн долларов США.



«Мы хотели бы и дальше развивать наше экономическое взаимодействие, в том числе, за счет увеличения объемов взаимных поставок и расширения товарной структуры двусторонней торговли. В настоящее время Иркутская область заинтересована в продвижении на рынки Европы товаров глубокой переработки, а также уникальной продукции местного производства. Сегодня у нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый уровень сотрудничества», - подчеркнул Игорь Кобзев.



Фото: irkobl.ru



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